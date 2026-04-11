Ações de metodologia de trabalho segue até outubro de 2026

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Agricultura e Segurança Alimentar, deu início às ações para a implantação do PDAS (Programa de Desenvolvimento Alimentar Sustentável), que contempla estudos para o fornecimento de produtos higienizados, processados e embalados na merenda escolar da rede municipal de ensino. Na quarta-feira (8) ocorreu a primeira reunião de 2026 entre integrantes do Conselho Gestor e Comitê Técnico – representados por membros das secretarias de Educação, Agricultura e Segurança Alimentar, Meio Ambiente e Proteção Animal, além da Coordenadoria de Comunicação Social e instituições parceiras como Fatec, Ibrahort (Instituto Brasileiro de Horticultura) e CNVEG (Comissão Nacional de Vegetais Frescos e Higienizados).

O encontro marcou o início de um trabalho técnico, pautado em três pilares: alimentação mais saudável, sustentável e segura. A proposta busca elevar o padrão da merenda escolar, através de alimentos previamente higienizados e embalados, garantindo mais qualidade nutricional, redução de desperdícios e maior controle sanitário em todas as etapas, desde a produção até o consumo.

A gestão municipal tem um compromisso com a modernização da merenda escolar, promovendo uma alimentação mais saudável, sustentável e segura, em benefício direto dos estudantes. Mogi das Cruzes já esteve entre as cinco cidades do País, com a melhor merenda. Agora, com esse projeto inédito, vai ser ainda melhor”, destacou o secretário municipal de Agricultura e Segurança Alimentar, Renato Abdo.

Durante a reunião, foi definido um cronograma dos estudos que tem conclusão prevista para outubro. O plano inclui três meses de análises in loco (unidades escolares), avaliação dos processos atuais de manipulação e preparo dos alimentos. Na sequência, serão realizadas seis semanas de análise técnica pela Fatec, com foco na viabilidade operacional e nos critérios de segurança alimentar.

Também ficou estabelecida a realização de visitas técnicas por representantes do Ibrahort, CNVEG e da Secretaria de Agricultura e Segurança Alimentar nas unidades que poderão servir como modelo para o estudo, além da criação de uma lista dos produtos que serão analisados nesta fase, priorizando itens estratégicos da alimentação escolar. “Será uma nova Era para a merenda, porque com os produtos higienizados e embalados, será possível garantir alimentos mais nutritivos, com menos perdas e dentro dos padrões sanitários, promovendo mais qualidade de vida para nossos alunos”, afirmou Renato Abdo.





A proposta prevê o uso de alimentos higienizados e embalados na rede municipal, com análises técnicas até outubro de 2026