Prefeitura inaugura CIAS e inicia atendimento da UnicaFisio na 2ª feira

A Prefeitura de Mogi das Cruzes inaugurou, nesta sexta-feira (15/09), o Complexo Integrado de Atendimento à Saúde – CIAS “Vereador Olimpio Osamu Tomiyama”, no bairro do Rodeio. O novo prédio abrigará três importantes equipamentos de saúde: UnicaFisio; Unica Infantojuvenil e Caps Infantojuvenil. O UnicaFisio inicia atendimento nesta segunda-feira (18/9) e as outras terão suas instalações preparadas nos próximos meses.

“O início das atividades na UnicaFisio foi priorizado para valorizar ainda mais o atendimento aos idosos da nossa cidade”, afirmou o prefeito Caio Cunha, durante a solenidade de entrega do CIAS. “Não foi fácil chegar até aqui, mas conseguimos superar os desafios impostos pela pandemia e colocar a casa em ordem. Entregar um equipamento com essa qualidade é motivo de muita satisfação e a certeza de que estamos no caminho certo”, afirmou.

A inauguração do CIAS, um dos eventos em comemoração ao 463º Aniversário de Mogi das Cruzes, reuniu diversas autoridades, usuários dos equipamentos voltados à terceira idade e público em geral. “Cada entrega é um trabalho imenso de bastidores que envolve a equipe da Saúde e também outros setores da Prefeitura. Mas é sempre motivo de muito orgulho, principalmente pela qualidade dos serviços prestados ao cidadão”, comentou o secretário municipal de Saúde, William Harada, ao lado da adjunta Rosângela Cunha.

No total, o CIAS soma mais 3 mil metros quadrados de área construída distribuída em blocos separados para cada equipamento. A UnicaFisio está à esquerda e reúne diversos espaços como recepção, consultórios para atendimentos diversos como fisioterapia e nutrição; salas para procedimentos como cinesioterapia, mecanoterapia, eletroterapia, termoterapia e fisioterapia respiratória e Pilates (em breve). Há, ainda, três piscinas aquecidas e uma quadra poliesportiva coberta.

A nova unidade atenderá os pacientes e usuários da UnicaFisio de Braz Cubas, ao lado do Hospital Municipal, que está com problemas estruturais e precisará passar por uma ampla reforma e serviços de manutenção.

Homenageado

O CIAS presta uma homenagem ao vereador Olimpio Osamu Tomiyama, falecido em 2019. “Hoje é um dia de muita emoção e gratidão porque meu pai sempre será lembrado com amor e apresso”, agradeceu a filha Solange Tomiyama.

Olimpio nasceu em Londrina, no Paraná, em 10 de junho de 1949 e era o caçula de oito irmãos, filho de Sadamu Tomiyama e Tokuco Tomiyama. Mudou-se para São Paulo em 1968 para estudar Direito na PUC/SP e em 1978 chegou a Mogi das Cruzes para trabalhar como Diretor da antiga Cooperativa Agrícola Mista Itapeti. Era casado com a professora Nair Harumi Tanabe Tomiyama, pai de Simone, Samantha e Solange. Foi eleito vereador pela primeira vez em 1982 e atuou na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes por 34 anos, somando oito mandatos consecutivos.

Atuou como membro da Comissão de Justiça e Redação por mais de 25 anos; foi relator da Lei Orgânica de Mogi das Cruzes; e foi Presidente da Câmara Municipal. Entre os projetos de lei mais relevantes de sua carreira pública foi a mudança na “Herança Vacante”, que alterou o Código Civil Brasileiro e beneficiou todos os municípios do Brasil.