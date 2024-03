Prefeitura faz reparos emergenciais no Ginásio de Esportes Hugo Ramos

O Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos, no Mogilar, receberá melhorias para voltar a receber os jogos da Liga Nacional de Basquete. Nesta segunda-feira (25), o secretário de Esportes e Lazer, Gustavo Nogueira, acompanhou as equipes que realizaram a vistoria na estrutura para início das manutenções no telhado.

A medida emergencial tem como objetivo dar continuidade nos jogos da modalidade que a unidade esportiva recebe anualmente. A iniciativa é uma ação intersetorial da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio das Secretarias Municipais de Esportes e Lazer, e de Infraestrutura Urbana.

Nogueira esclarece que todas as medidas estão sendo feitas para a retomada dos jogos do Mogi Basquete que seriam disputados no ginásio municipal. “Nossa gestão está unida buscando soluções para sanar os problemas estruturais do telhado do Hugo Ramos. A intenção é que os jogos – que dão tanto prazer aos mogianos – continuem sendo realizados aqui no Hugão, a casa do Mogi Basquete”.

A unidade esportiva foi construída em 1996, e a última grande reforma aconteceu em 2011 para receber os Jogos Abertos do Interior.

A previsão é que os reparos sejam realizados imediatamente, para que as partidas previstas para o Mogi Basquete jogar na unidade sejam feitas conforme a programação inicial das disputas.