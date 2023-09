Prefeitura fará autorizo de obra da nova escola em Biritiba Ussú nesta quinta

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Educação, fará nesta quinta-feira (28/09), às 19h, o autorizo de obra da nova escola do distrito de Biritiba Ussú. O evento será realizado na Rua Alcides Antonio Fernandes (pátio da igreja de Biritiba Ussú) e faz parte da extensa programação em comemoração aos 463 anos da cidade de Mogi das Cruzes.

A nova unidade escolar atenderá turmas do ensino fundamental em período integral e terá capacidade para 300 alunos. De acordo com o projeto, que será apresentado durante a solenidade, o prédio terá dois pavimentos que contarão com salas de aula, salas multiuso, salas de inovação tecnológica, quadra coberta, espaço de brincar naturalizado, entre outros espaços.

Esta é a quarta escola do distrito, que atualmente é atendido por duas unidades escolares do setor Biritiba Ussú, a EM Leopoldino Cardoso de Moraes e o CEIM Maria Martinha Cardoso Paes) e pela escola do setor Boa Vista, a EM Prof. Primo Villar. Com a nova unidade escolar, o atendimento educacional da rede municipal de ensino no bairro será reorganizado.