Prefeitura entrega neste sábado o terceiro Parque Naturalizado, no Novo Horizonte

A Prefeitura de Mogi das Cruzes vai inaugurar neste sábado (16/12), a partir das 10 horas, o terceiro Parque Naturalizado da cidade, construído em uma área municipal localizada no Residencial Novo Horizonte (rua Maria José Rodrigues, esquina com a rua Paulo Ono – ao lado da quadra). O investimento total no equipamento foi de R$ 280.690,26, com recursos de uma emenda parlamentar da deputada estadual Marina Helou (R$ 200 mil) e o restante em verbas municipais.

A ação faz parte da Política Pública Municipal voltada à Primeira Infância e tem como proposta explorar possibilidades de espaços para brincar, descansar e conectar-se com a natureza, favorecendo o brincar livre e criativo, contemplando trilhas sensoriais, brinquedos e mobiliário feitos com elementos naturais.

“Nossa gestão é voltada para as pessoas e os Parques Natús materializam esse conceito, pois concentram as ações nos bairros, ou seja, onde as pessoas moram e convivem diariamente. Temos uma série de iniciativas voltadas à Primeira Infância e o os Parques Natús oferecem um ambiente lúdico e educativo às crianças, contribuindo para o seu desenvolvimento saudável e criativo, em meio à natureza”, afirma o prefeito Caio Cunha.

O Parque Natú do Novo Horizonte tem 650,43 metros quadrados e o projeto contempla a revitalização da área de Academia da Terceira Idade (ATI) e a pintura lúdica do passeio que conecta o espaço de lazer até a creche. Entre os brinquedos que serão instalados no local, estão a miniarena e a arquibancada no talude, ponte pênsil, cestão, escada árvore, trepa troncos, escorregadores, postes com corda e “bichos” (girafa, cavalo, elefante, aranha), todos em madeira, além de carrossel acessível.

Um espaço dedicado à primeiríssima infância conta ainda com morrotes gramados, “túnel vivo”, trave de equilíbrio, além de bancos, bebedouro e pergolados como mobiliário de apoio para pais e cuidadores. Uma mini-estante de livros estimula e incentiva a leitura na comunidade. Completam a proposta o paisagismo com árvores e arbustos.

A estrutura do parque foi concebida a partir de uma intensa participação comunitária, especialmente das crianças, que foram ouvidas em um processo de escuta antes da intervenção. A ação também faz parte de um dos compromissos que poder publico assumiu no Plano de Bairro do Residencial Novo Horizonte.



Jardim Planalto e Conjunto Jefferson

O primeiro Parque Natu de Mogi das Cruzes foi inaugurado no Jardim Planalto, no dia 1º de julho deste ano. O segundo equipamento do tipo, no Conjunto Jefferson da Silva, foi entregue no dia 23 de setembro.

Em novembro deste ano, a Prefeitura de Mogi das Cruzes garantiu uma emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil para a cidade, também da deputada estadual Marina Helou, que será utilizada na implementação do quarto Parque Naturalizado da cidade. Atualmente, o município acompanha o andamento da emenda e vem fazendo estudos técnicos para definir o local que receberá o equipamento.