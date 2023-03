Prefeitura deve retomar discussão sobre mototáxis

A Prefeitura de Mogi das Cruzes deve reabrir a discussão sobre a regulamentação dos mototáxis na cidade. No ano passado, a administração municipal chegou a realizar uma consulta pública sobre a possibilidade de criação de um serviço de mototáxi no município. No entanto, a pesquisa concluiu que 60,4% dos participantes foram contra a implantação, enquanto 34,8% foram favoráveis e 3,8% foram favoráveis com restrições. O serviço de mototáxi é um modelo de transporte individual semelhante ao realizado por taxistas ou motoristas de aplicativo, mas realizado com motocicletas.

O assunto foi pauta de uma reunião realizada na segunda-feira, dia 27, entre o prefeito Caio Cunha e uma comissão de representantes dos motoboys. Na ocasião, o prefeito se comprometeu a encaminhar à Câmara Municipal um projeto de lei sobre a questão do mototáxi em Mogi das Cruzes. A matéria deverá ser discutida pelos vereadores.

Outro assunto da reunião foi referente a uma maior fiscalização das obras viárias da cidade, especialmente em relação aos buracos em ruas e avenidas. Na última semana, um motociclista morreu em Jundiapeba, após ter sido atropelado por um caminhão depois de ter se desequilibrado e caído ao passar por um buraco. A Prefeitura de Mogi das Cruzes afirma que vai apoiar a família do rapaz juridicamente. Além disso, a administração se comprometeu a viabilizar ações de educação para o trânsito para capacitação de profissionais de motofrete.