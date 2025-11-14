Prefeitura de Suzano credencia clínicas no programa “Avança Saúde”

Chamamento público busca ampliar rede de atendimento do SUS

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu chamamento público para o credenciamento de clínicas e estabelecimentos de saúde interessados em integrar o programa “Avança Saúde”, que amplia o acesso de usuários do SUS a atendimentos especializados, exames e procedimentos em unidades particulares, de forma gratuita para o paciente.

O edital completo está disponível no portal oficial do município (suzano.sp.gov.br/transparencia/editais-licitacoes), com prazo de entrega dos envelopes até 9 de novembro de 2026, às 16 horas, na sala 106 do Paço Municipal.

Criado em 2023, o programa é pioneiro na região e funciona por meio da emissão de um voucher de encaminhamento feito pela rede pública, que direciona o paciente para clínicas privadas credenciadas. O controle é feito pelo setor de Regulação da Secretaria de Saúde, garantindo atendimento gratuito e retorno em até 30 dias para consultas médicas.

Segundo o prefeito Pedro Ishi, o “Avança Saúde” reforça o compromisso de Suzano com a eficiência e a ampliação do acesso à saúde. “É uma proposta inovadora, que garante mais agilidade e qualidade no atendimento à população”, destacou.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, explica que o novo chamamento busca ampliar a rede de prestadores e, assim, reduzir a demanda reprimida. “Queremos envolver mais unidades particulares para atender um número ainda maior de pacientes, com segurança e dignidade”, afirmou.

O edital contempla diversas especialidades médicas, exames e procedimentos cirúrgicos previstos na Tabela Municipal de Saúde e, nos casos não abrangidos, segue os parâmetros do SUS nacional. Após cada atendimento, a clínica credenciada deverá apresentar o voucher do paciente e o faturamento correspondente para recebimento junto à prefeitura.

“O programa contempla desde consultas e exames até fisioterapia e cirurgias eletivas. Ele garante rapidez, qualidade e alívio à rede municipal, fortalecendo a atenção integral à saúde”, concluiu o secretário.

Mais informações podem ser obtidas com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde pelo telefone (11) 4745-2191.

Iniciativa da Secretaria de Saúde amplia o acesso a consultas e exames por meio da rede particular conveniada