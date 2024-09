Prefeitura de Suzano abre inscrições para concurso público com 81 vagas

Dentre as vagas, estão dispostas secretário escolar e professor de educação básica

A Prefeitura de Suzano abriu inscrições para um novo concurso público na segunda-feira (02). O certame oferece 81 vagas em 11 diferentes funções na área da Educação, além de formação de cadastro reserva para outros cargos. Os salários variam entre R$ 1.908,55 e R$ 7.237,10. As inscrições podem ser realizadas até o dia 27 de setembro no site do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, responsável pelo concurso: www.nossorumo.org.br.

Podem participar cidadãos brasileiros natos ou naturalizados, bem como portugueses amparados pelo Estatuto da Igualdade entre Brasileiros e Portugueses. No momento da nomeação, os candidatos devem ter, no mínimo, 18 anos de idade. Além disso, é necessário que os homens estejam em dia com suas obrigações militares, que todos os candidatos estejam em conformidade com a Justiça Eleitoral e que possuam toda a documentação exigida no edital para comprovação.

As provas serão realizadas no dia 20 de outubro e serão organizadas de acordo com o nível de escolaridade exigido para cada função. Para os cargos que requerem Ensino Fundamental completo, como agente de segurança escolar, agente escolar, cozinheiro escolar e motorista de transporte escolar, as provas serão objetivas, contendo 24 questões distribuídas igualmente entre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos. Além disso, os candidatos para as funções de cozinheiro escolar e motorista de transporte escolar também deverão realizar uma prova prática.

Para os cargos que exigem ensino médio completo, como auxiliar de atividades escolares, auxiliar de secretaria e secretário de escola, as provas objetivas serão compostas por 30 questões, distribuídas entre Língua Portuguesa, Matemática, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos. Já para as funções que requerem Ensino Superior completo, como diretor de escola, professor de educação básica adjunto, professor de educação básica I e professor de educação básica II nas áreas de Artes e Educação Física, a prova será composta por 30 questões objetivas, divididas entre Língua Portuguesa, Matemática, Legislação Educacional e Conhecimentos Específicos, além de uma avaliação de títulos.

Segundo a secretária municipal de Administração, Cintia Lira, o concurso público é uma excelente oportunidade para fortalecer a rede municipal de ensino, trazendo profissionais qualificados para contribuir com o desenvolvimento da Educação em Suzano. “Estamos empenhados em atrair candidatos que tenham compromisso com a qualidade da Educação e que estejam dispostos a somar esforços com a nossa equipe”, destacou Cintia.

Legenda: Mauricio Sordilli/Secop Suzano.

As provas do concurso público serão realizadas no dia 20 de outubro