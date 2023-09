Prefeitura de Suzano abre concurso público

A Prefeitura de Suzano anunciou a abertura de concurso público para o preenchimento de 44 vagas destinadas a 23 funções, em todos os níveis de escolaridade, e formação de cadastro reserva para outras seis atividades profissionais. As inscrições poderão ser feitas entre 18 de setembro (segunda-feira) e 17 de outubro (terça-feira), para as provas que estão marcadas para 19 de novembro (domingo).

O edital está disponível no site www.nossorumo.org.br. Os salários variam de R$ 2.126,14 a R$ 10.464,28.

Haverá a oferta de 22 vagas para quem tem nível fundamental completo, 19 para profissionais com ensino superior; duas para aqueles com ensino médico técnico completo; e uma aos candidatos que completaram ensino médio. Os cargos que oferecem um número maior de oportunidades são de monitor de atividades esportivas, lazer e recreação (6), fisioterapeuta (4), operador de máquinas pesadas (4), médico psiquiatra 20 horas (3) e operador de asfalto (3).

Ainda serão destinadas duas vagas para seis segmentos profissionais, sendo eles: auxiliar de enfermagem plantonista, auxiliar de topógrafo, carpinteiro, eletricista de veículos, encanador e pedreiro. O concurso também oferece uma vaga para outras 12 funções, que incluem os cargos de borracheiro, auxiliar de enfermagem, soldador, educador social, mecânico de manutenção, topógrafo, médico neurologista 10 horas, médico neurologista 20 horas, médico pneumologista 20 horas, médico psiquiatra infantil 20 horas, médico urologista 20 horas e procurador jurídico.

Inscrições

Do total, será reservada uma vaga por cota racial para as funções de operador de asfalto, operador de máquinas pesadas, fisioterapeuta, médico psiquiatra 20 horas e monitor de atividades esportivas, lazer e recreação. Também será reservada uma oportunidade para pessoas com deficiência (PCD) para o cargo de monitor de atividades esportivas, lazer e recreação.

Este certame ainda prevê a formação de cadastro reserva para seis atividades profissionais: entrevistador social, desenhista projetista, contador, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro de tráfego e médico ginecologista 20 horas.

O valor das inscrições varia de acordo com cada nível de escolaridade exigido: R$ 53 para ensino fundamental, R$ 69 para os ensinos médio e técnico e R$ 93 para ensino superior.