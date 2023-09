Prefeitura de Mogi realiza Procon Móvel nesta quinta, no Largo do Rosário

A Prefeitura de Mogi das Cruzes receberá nesta quinta-feira (21/9), no Largo do Rosário, no Centro, a unidade móvel da Fundação Procon-SP, uma parceria do órgão com o Procon Municipal. A atividade promoverá uma série de atendimentos gratuitos à população.

Com apoio do Procon Móvel, especialistas farão atendimento ao público para abertura de reclamações para a busca de solução amigável, orientações sobre direitos dos consumidores, e recebimento de denúncias à fiscalização.

“Os consumidores têm muitas dúvidas sobre vícios de produtos, direito de arrependimento nas compras online, contratações de serviços, especialmente os financeiros entre outros assuntos, mas nem sempre procuram orientações e algumas vezes arcam com o prejuízo da falta de atendimento do fornecedor. Com o Procon Móvel no caminho do consumidor surge a oportunidade de buscar esclarecimentos sem precisar agendar ou se deslocar até uma das unidades”, explica a coordenador o Procon de Mogi das Cruzes, Fabiana Bava.

Os consumidores serão orientados para a abertura de reclamações na área de telefonia, compras de produtos, serviços bancários, planos de saúde, entre outros. Os que estiverem interessados em iniciar um processo já devem levar, ao posto de atendimento, cópia do documento pessoal, comprovante de endereço e provas da contratação e dos pedidos de solução feitos junto ao fornecedor.

Os comércios também receberão a visita de fiscais do Procon, em uma ação educativa, para distribuição de material e orientações aos fornecedores sobre as condutas que precisam ser adequadas ao Código de Defesa do Consumidor. Entre elas estão a forma de apresentação das ofertas, a clareza das informações sobre troca, entrega, exibição de preços, formas de pagamento, e a disponibilização de exemplar do Código.

“Essas atividades educativas ajudam os comerciantes a compreender quais sãos as responsabilidades impostas por lei para com o consumidor, e colabora com a harmonização das relações de consumo”, complementa.

Serviço

Procon Móvel

Quinta-feira, dia 21/09 – das 10h às 16h

Local: Largo do Rosário, no Centro (antiga Praça da Marisa)

Dúvidas – 151