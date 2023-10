Prefeitura de Mogi realiza ação de apoio a peregrinos na Rota da Luz

Com a proximidade do dia em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, a Prefeitura de Mogi das Cruzes organizou uma ação especial de apoio aos peregrinos que utilizam a Rota da Luz para caminhar até a cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba. O trabalho, desenvolvido pela Coordenadoria de Turismo, foi iniciado neste domingo (01/10) e continuará até a próxima segunda-feira, dia 9.

Um banner foi colocado na estação Estudantes da CPTM para recepcionar os peregrinos. Além disso, das 6h às 12h, um veículo especialmente identificado realiza o monitoramento do trecho mogiano da Rota da Luz, até o distrito de Sabaúna. Ao avistar os grupos, é oferecida água para os peregrinos e dadas orientações. Também há um kit de primeiros socorros para ser utilizado em caso de necessidades.

“A Rota da Luz é um caminho mais seguro para os peregrinos que pretendem chegar a Aparecida para celebrar o Dia da Padroeira, evitando a utilização da Rodovia Presidente Dutra. Em Mogi das Cruzes, a Prefeitura revitalizou a sinalização do caminho e, neste período de maior movimentação, está oferecendo apoio para os grupos”, explicou a coordenadora de Turismo, Flávia Batista.

A Rota da Luz foi lançada em 2016 e possui aproximadamente 200 quilômetros, entre Mogi das Cruzes e Aparecida, percorrendo estradas vicinais e vias secundárias. Em Mogi das Cruzes, são 27,2 km, passando pelo distrito de Sabaúna com destino à Guararema. O percurso passa ainda por outras oito cidades, entre elas Guararema, Santa Branca, Paraibuna, Redenção da Serra, Taubaté, Pindamonhangaba, Roseira e Aparecida.

A rota atende a devotos que antes corriam o risco de caminhar pelo acostamento das rodovias. Pelo trajeto, os caminhantes passam por um percurso mais seguro, que possibilita, além da contemplação e reflexão, o conhecimento das paisagens, da história e das riquezas naturais das cidades participantes.