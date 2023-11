Prefeitura de Mogi faz obra de contenção e reforça leito do Rio Negro

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Infraestrutura Urbana, realizou uma manutenção importante no Rio Negro, na Vila Ressaca, na altura da rua Paraguaçu.

O trabalho foi feito para prevenir problemas no próximo verão, com a implantação de um muro de contenção para reforçar o leito do córrego e refazer a estrutura que havia ruído na última temporada de chuvas.

O trabalho foi iniciado com a regularização e reforço de rachão no leito do córrego, em uma extensão de 40 metros. Para realizar este serviço foi preciso construir um “corta-rio” com paredes de blocos e tubos para que o leito pudesse ser concretado .

“É um serviço complexo, mas que não pode esperar pra ser feito e precisa de uma solução definitiva. Pra se ter uma ideia, foi preciso colocar uma escavadeira dentro do córrego, depois que o fluxo de água foi desviado. Agora, estamos preparando a base do muro de arrimo com escoramento metálico, estacas de concreto e blocos de delimitação, para iniciar a concretagem ainda esta semana”, explicou o secretário de Infraestrutura Urbana, Alessandro Silveira.

A previsão é que os trabalhos sigam por pelo menos 30 dias, com a instalação do muro de arrimo com peças de concreto pré-moldadas de fabricação própria. Além disso, será preciso restaurar a via e recolocar o guarda-corpo. Como o clima segue com instabilidade, o cronograma pode ser alterado conforme as condições do tempo.