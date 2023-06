Prefeitura de Mogi entrega 12 novas motos para a Guarda Municipal

Mais 12 novas motos passaram a reforçar a frota da Secretaria Municipal de Segurança da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Os veículos foram oficialmente entregues ao município pelo prefeito Caio Cunha na manhã desta segunda-feira (26), em frente ao prédio-sede do Executivo.

Destinados à Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Patrulha Maria da Pena e ao patrulhamento de áreas, as motos garantem ao efetivo maior agilidade no atendimento de chamados, reduzindo o tempo de deslocamento em relação aos carros. Com uma frota mais ágil e nova (investimento de R$ 466.999,92), a Guarda Municipal tem a atuação fortalecida, como destacou o prefeito Caio Cunha.

“Estamos investindo cerca de R$26 milhões em segurança e, apesar da segurança pública ser prioridade do Estado, em Mogi das Cruzes avançamos com ações complementares de tecnologia, infraestrutura e efetivo da Guarda. Hoje, com a entrega das motos, estamos dando mais um importante passo, diante de tantos investimentos, para uma Mogi mais segura”, destacou.

O secretário de Segurança do Município, Toriel Sardinha, valorizou os apontamentos feitos pelo prefeito. “Nossa relação com as polícias Civil e Militar é muito próxima e, juntos, trabalhamos com um único objetivo, o de garantir mais segurança para a população. Mogi das Cruzes tem cerca de 712 quilômetros de extensão e as motos dão ainda mais agilidade para o atendimento das ocorrências, como por exemplo nas áreas mais afastadas do Centro”, enfatizou.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes vem trabalhando para fortalecer as ações de segurança. Em abril, entregou oito carros modelos Spin e Trailblaze com investimento de R$2.280.590,50 e iniciou a substituição de 118 câmeras de monitoramento antigas por modelos mais modernos e eficientes. O trabalho faz parte de um pacote de investimentos em tecnologia e inteligência que está sendo desenvolvido para a melhoria da segurança pública na cidade.

Dentro das ações de segurança, desde março, Mogi das Cruzes conta com a Central de Monitoramento de Totens, além de 10 equipamentos espalhados por pontos estratégicos, outros 10 totens já estão em operação próximos a escolas municipais (e mais 20 que entrarão em operação perto de escolas até o mês tal). Os equipamentos substituem as antigas bases e possuem uma câmera de monitoramento, com alcance de 360º, cinco câmeras unidirecionais e um interfone conectado diretamente com a Central.

A Prefeitura também incorporou neste ano mais 28 novos guardas ao efetivo, que já estão atuando nas ruas e em outras ações da corporação na segurança pública. Além disso, neste mês de junho, o prefeito Caio Cunha encaminhou um projeto de lei à Câmara Municipal para o aumento do efeito da Guarda Municipal. O projeto de lei prevê a criação de 148 cargos – com a aprovação, o efetivo da corporação passaria a contar com 402 guardas municipais. Atualmente, o contingente é de 254 profissionais.

Outra medida importante é o início das atividades do Grupo de Trabalho de Segurança nas Escolas, que identifica possíveis vulnerabilidades das estruturas, recolhe demandas e conversa com professores, funcionários e pais. Além disso, são dadas orientações com base no Protocolo da Secretaria Municipal de Educação e orientações de segurança em casos de emergência e utilização do aplicativo com botão de acionamento para o chamamento da Guarda Municipal, em casos de alerta.

Para os próximos meses, devem ser anunciados os procedimentos para a aquisição de um sistema de monitoramento de redes sociais e a contratação de sistema de monitoramento inteligente, cercas elétricas e agentes de monitoramento 24 horas.

A população pode entrar em contato com a Guarda Municipal pelo telefone 153, que funciona 24 horas por dia.