Prefeitura de Mogi disponibiliza agendamento de vacinação contra a gripe para idosos

A Prefeitura de Mogi das Cruzes disponibiliza nesta segunda-feira (01/4) a opção de agendamento online da vacina contra a gripe exclusivamente para idosos. O sistema do “Clique Vacina” é uma alternativa para imunização com dia e hora marcados, mas a dose também está disponível em demanda livre nos Postos de Saúde.

As doses estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Nove unidades localizadas em pontos estratégicos da cidade estão atuando até às 18 horas: Jardim Ivete, Vila Suíssa, Braz Cubas, Alto Ipiranga, Ponte Grande, Vila Nova Aparecida, Botujuru, Jundiapeba e Vila Natal.

Neste ano, as doses estão sendo registradas nominalmente no sistema do Ministério da Saúde, sendo assim, os vacinados devem apresentar obrigatoriamente documento com foto (contendo número de RG e CPF) ou cartão SIS, caderneta de vacinação e comprovação de qual grupo prioritário pertence.

A vacina está disponível para os seguintes grupos de risco:

• Crianças (a partir dos seis meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias)

• Idosos com 60 anos ou mais de idade

• Gestantes

• Puérperas (até 45 dias após o parto)

• Povos indígenas e Quilombolas

• Pessoas com comorbidades, doenças crônicas e outras condições clínicas especiais (consultar lista de comorbidades contempladas)

• Pessoas com deficiências motora, auditiva, visual ou intelectual (que limite as atividades da vida diária)

• Pessoas em situação de rua

• Trabalhadores de saúde (profissionais de saúde e outros trabalhadores dos serviços de assistência de saúde, vigilância, apoio, cuidadores, doulas/parteiras e estudantes prestando atendimento em saúde)

• Professores e demais funcionários das escolas do ensino regular: infantil, fundamental, médio e superior

• Profissionais das forças de segurança e salvamento

• Profissionais das forças armadas

• Caminhoneiros

• Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário (motoristas, cobradores)

• Trabalhadores portuários

• População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Comorbidades

Pneumopatias crônicas graves

Doença cardiovascular

Doença renal crônica

Cirrose hepática

Doença neurológica crônica

Diabetes mellitus

Imunossuprimidos

Transplantados

Obesos (IMC >= 40)

Trissomias