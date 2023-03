Prefeitura de Guararema promove Censo Municipal

A Prefeitura de Guararema iniciou no dia 1º de março o Censo Municipal 2023. A ação percorrerá as ruas do município, identificando as principais demandas da população para então priorizar investimentos e promover agilidade no atendimento dos serviços prestados, garantindo mais eficiência na aplicação dos recursos.

Para coletar estes dados, que serão armazenados em um servidor de forma totalmente sigilosa, agentes devidamente uniformizados, com camiseta, boné, colete e crachá com a logomarca do Censo Municipal e da Prefeitura, vão às ruas no esquema “porta a porta”, a partir de 1 de março.

Todos os munícipes serão notificados previamente sobre a passagem do programa, por meio de um aviso deixado em cada residência, e os locais de cobertura da ação serão divulgados também pelos canais oficiais da prefeitura. Para responder o questionário, basta um responsável informar os dados de todos que moram na residência, sem a necessidade de apresentar documentos ou que todos estejam presentes.

Aliás, para confirmar a identidade do entrevistador, e se ele está cadastrado na equipe do Censo Municipal, os munícipes poderão escanear o QR Code que constará no crachá oficial. A lista completa com os nomes dos profissionais envolvidos – e também outras informações – estão disponíveis no site oficial do programa https://censomunicipal.guararema.sp.gov.br/.