Prefeitura de Guararema abre inscrições para a segunda edição de 2026 do City Tour

Quem mora em Guararema pode, a partir da segunda-feira (16), se inscrever para ver a cidade com outros olhos. A segunda edição de 2026 do programa City Tour “Um Novo Olhar Sobre Guararema” acaba de abrir vagas para o passeio que será realizado no dia 5 de abril (domingo), levando o morador para conhecer a história e a natureza de onde vive.

O roteiro, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, terá início às 9 horas, com embarque no Parque de Lazer “Professora Deoclésia de Almeida Mello”. O itinerário inclui visitas ao Parque do Lago “Professora Aurea Maria Camargo Ramos”, ao Mirante “Prefeito Gerbásio Marcelino”, ao Parque Municipal da Pedra Montada e à Vila de Luís Carlos. A programação também contempla o passeio de trem turístico.

As inscrições são limitadas, gratuitas e incluem o traslado de ônibus, o acompanhamento de guia de turismo e o ingresso para o trem. Os interessados podem se inscrever presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, localizada na praça Coronel Brasílio Fonseca, 54, no Centro, ou pelos telefones (11) 4695-4972 e (11) 4695-1793. Para participar, é necessário apresentar comprovante de endereço e documento oficial com foto.

Ao longo de 2026, estão previstas novas edições mensais do City Tour. As datas de cada mês serão divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura de Guararema. Para os passeios, é recomendado que os participantes utilizem roupas e calçados confortáveis e levem protetor solar e repelente.

Crédito fotos: Warley Kenji – Comunicação PMG

Passeio exclusivo para moradores acontece no dia 5 de abril e inclui roteiro por pontos turísticos