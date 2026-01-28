Prefeitura de Bertioga prorroga vencimento da 1ª parcela do IPTU 2026

A Prefeitura de Bertioga anunciou a prorrogação do vencimento da primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 para a sexta-feira (30).

A medida busca oferecer mais comodidade e melhor organização aos contribuintes para o cumprimento da obrigação tributária.

Os moradores que optarem pelo pagamento em cota única seguem contando com desconto de 3% sobre o valor total do imposto, conforme previsto no Código Tributário Municipal. O pagamento do IPTU pode ser realizado nas instituições financeiras conveniadas, como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander, além das casas lotéricas.

Caso o contribuinte não tenha recebido o carnê ou prefira acessar o documento de forma digital, a segunda via pode ser emitida no site oficial da Prefeitura de Bertioga, na opção Serviços Online – Segunda Via do Carnê do IPTU, mediante a informação do número da inscrição imobiliária e do CPF vinculado ao cadastro do imóvel.

Também é possível realizar a emissão presencial no Poupatempo Bertioga, com agendamento prévio, pelo site do Poupatempo, aplicativo Poupatempo Digital ou nos totens de autoatendimento disponíveis nas unidades.

De acordo com a prefeitura, “é necessário manter o cadastro imobiliário atualizado. Em casos de mudança de proprietário ou alteração no compromissário comprador, é preciso apresentar a documentação correspondente, como matrícula atualizada do imóvel, documentos pessoais e folha cadastral”.

Medida amplia o prazo para pagamento e mantém desconto de 3% para quem optar pela cota única