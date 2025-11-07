Prefeitura dá início às ações do Novembro Azul com foco na saúde do homem

Campanha promove atendimentos especializados, exames e ações educativas

A Prefeitura de Mogi das Cruzes inicia, na próxima segunda-feira (3), as ações do Novembro Azul, campanha dedicada à saúde do homem. A programação, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar, se estenderá ao longo de todo o mês, com foco na promoção do autocuidado, na prevenção e no diagnóstico precoce de doenças que acometem o público masculino.

Na rede especializada, serão realizados atendimentos com urologistas, exames de ultrassom e retornos médicos voltados à redução da fila de espera acumulada nos últimos anos. Ao todo, mil pacientes serão atendidos, com agendamento prévio feito pela equipe do SIS 160, para consultas na Unidade Clínica Ambulatorial (UNICA) Jundiapeba e na UNICAFISIO, no Rodeio.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) também terão programação especial, com testes rápidos de ISTs, aferição de pressão arterial e glicemia, palestras educativas, reforço de vacinação, triagem odontológica e orientações nas salas de espera. As equipes da Saúde levarão ainda ações de cuidado e prevenção a funcionários das secretarias municipais, do Semae e à população em situação de rua, por meio do Consultório na Rua.

Como parte das atividades, a UBS Vila Suíssa abrirá excepcionalmente no dia 8 de novembro, e a UBS Santa Tereza, no dia 29, ambas das 8h às 17h, com atendimentos e orientações específicas sobre a saúde do homem.

O exame PSA (Antígeno Prostático Específico), utilizado no rastreamento do câncer de próstata, será oferecido conforme protocolo do Ministério da Saúde a pacientes sintomáticos, que devem procurar a UBS mais próxima para avaliação.

A secretária de Saúde e Bem-Estar, Rebeca Barufi, destacou que o Novembro Azul é uma oportunidade de conscientização. “Cuidar da saúde é um ato de responsabilidade e amor próprio. Muitos homens ainda procuram os serviços de saúde apenas quando já apresentam sintomas, e nosso objetivo é mudar essa realidade, incentivando o diagnóstico precoce e o acompanhamento contínuo”, afirmou.



