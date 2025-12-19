Prefeitura apresenta projeto voltado à melhoria no Nova Mogilar

O vice-prefeito de Mogi das Cruzes, Téo Cusatis, o secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, Felício Kamiyama, e seu adjunto, Fábio Vega, receberam no gabinete da prefeitura, na quinta (11), duas representantes da Associação de Moradores do Bairro Nova Mogilar e Adjacências, Daniely Ribeiro e Marcia Rodrigues, para que pudessem apresentar um dos projetos de melhoria no trânsito da região, se baseando em sugestões dadas pela própria entidade em outubro.

“Temos várias obras em andamento, que vão melhorar muito o trânsito da avenida Francisco Rodrigues Filho, tanto no Mogilar quanto em César de Souza e Botujuru, como a Via Parque 1, o Corredor Nordeste, entre outras. E, enquanto esses trabalhos vão sendo concluídos, preparamos um estudo para identificar o que podemos fazer agora! Medidas imediatas que possam beneficiar motoristas e pedestres, como a proibição de caminhões na avenida Francisco Rodrigues Filho em horário de pico, a partir de segunda-feira (15); melhorar a acessibilidade, como já estamos fazendo; entre outras que queremos aplicar com a participação de vocês, porque os moradores sabem melhor do que ninguém as principais dores do bairro”, declarou Téo Cusatis.

Daniely, agradeceu por ser ouvida e se pôs à disposição para que pudesse ajudar a falar com outros representantes da região, como comerciantes, síndicos de condomínios e demais pessoas que estivessem interessadas em colaborar com opiniões e sugestões. “Nós queremos que o Nova Mogilar seja o melhor bairro de Mogi”, afirmou.

A proposta de adequação apresentada por Vega e Kamiyama teve como base um pedido trazido à prefeitura por Daniely, feito há dois meses, quando ela entregou um desenho com ideias dos moradores para melhorar a fluidez de tráfego na Rodrigues Filhos e região. A administração municipal está estudando o projeto que foi levado: “Nós estudamos as ideias e criamos um projeto com informações técnicas que possam nos guiar nas ações, sempre respeitando o Código de Trânsito Brasileiro e priorizando a segurança e as necessidades da população”, pontua Vega.







