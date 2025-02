Prefeitura apresenta cronograma de entregas para o aniversário de Suzano

Na segunda-feira (24), a Prefeitura de Suzano apresentou a programação oficial em comemoração aos 76 anos de emancipação político-administrativa do município, celebrado em 2 de abril. A agenda conta com mais de 30 eventos organizados por diversas secretarias, incluindo apresentações, inaugurações, lançamentos e anúncios de novos programas voltados ao desenvolvimento da cidade.

Em uma coletiva de imprensa realizada no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, com jornalistas de mais de 30 veículos de comunicação do Alto Tietê, o prefeito Pedro Ishi, o vice-prefeito Said Raful, a primeira-dama Déborah Raffoul e outras autoridades divulgaram a recheada grade de atividades.

Para o mês de abril, a prefeitura anunciou a entrega de importantes obras e a assinatura de novas ordens de serviço e convênios aprovados para licitação no campo da Infraestrutura. Entre as obras que serão concluídas, destacam-se a revitalização de uma praça no bairro Cidade Miguel Badra, a infraestrutura do Corredor Ecológico, e as obras no campo Nova América.

O avanço da infraestrutura na cidade continuará com a assinatura de novas ordens de serviço para melhorias essenciais, incluindo a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Antonio Augusto Nunes, no Jardim Natal; a pavimentação da rua Oswaldo de Oliveira Lima, no Jardim Casa Branca; e a pavimentação na Vila Urupês, abrangendo as ruas Ipês, Jeca Tatu, Taiaçupeba e Guilherme.

Também está prevista a construção de um Centro de Atenção Psicossocial (Caps), a assinatura da ordem de serviço para a construção de um Ecoponto no bairro Cidade Miguel Badra, além da contratação de empresa especializada para realizar levantamentos topobatimétricos para microdrenagem na área central, por meio do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro). No total, os investimentos somam R$ 42.267.912,54.

Além da infraestrutura, as comemorações abrangem outras diversas áreas, incluindo Meio Ambiente, Planejamento Urbano, Esportes e Lazer, Saúde, Assistência Social e Cultura, trazendo benefícios diretos para os moradores.

Para o prefeito Pedro Ishi, a celebração dos 76 anos de Suzano é um marco para a reafirmação do compromisso com o desenvolvimento da cidade e a qualidade de vida da população. “Estamos anunciando investimentos históricos em Infraestrutura, Saúde, Meio Ambiente e Cultura, sempre com o objetivo de transformar Suzano em um lugar cada vez melhor para se viver. Esta programação especial reflete o trabalho conjunto da administração e o cuidado com cada detalhe para atender as demandas da nossa gente”, declarou o chefe do Poder Executivo suzanense.



Crédito: Wanderley Costa/Secop Suzano

Serão mais de 30 eventos, que incluem inaugurações, lançamentos e melhorias nos serviços urbanos