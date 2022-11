Prefeitura antecipa 13º salário dos servidores municipais

A Prefeitura de Mogi das Cruzes e o Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) anteciparão o pagamento do adiantamento salarial dos servidores, neste mês de novembro. Inicialmente previsto para o dia 18, o valor será depositado no dia 16, mesma data da primeira parcela do 13º salário. O adiantamento, também conhecido como “vale”, corresponde a 30% dos vencimentos e salários dos servidores e subsídios dos secretários municipais.

Outra antecipação será para o pagamento da segunda parcela do 13º. A previsão era para 15 de dezembro, mas a administração municipal decidiu unificá-la ao pagamento do mês, no dia 6. A medida beneficia todos os mais de 6 mil servidores da Prefeitura e da autarquia.

Iprem

Já os pagamentos do Instituto de Previdência Municipal (Iprem) terão a seguinte programação: a primeira parcela do 13º e o adiantamento salarial serão mantidos nos dias 16 e 18 de novembro, respectivamente. Já a segunda a parcela do 13º seguirá a data da Prefeitura e do Semae: junto ao pagamento mensal, em 6 de dezembro.

É que, por especificidades administrativas, o Iprem fecha sua folha com antecedência, no mínimo quatro dias úteis antes da data de pagamento, o que impossibilitou a alteração do fluxo para os dias 16 e 18 de novembro.