Nova unidade atende até 200 crianças em período integral





A prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli, iniciou na segunda-feira (23) a entrega dos novos kits de uniformes da rede municipal de ensino durante a inauguração do CEIM Prof.ª Antônia Thereza de Mello Oliveira, no Botujuru. A unidade é a primeira creche escola entregue pela atual gestão.

Ao todo, serão distribuídas mais de 445 mil peças e 7,5 mil babadores, contemplando cerca de 45,5 mil alunos. Pela primeira vez, os kits também incluem bebês, professores e equipes gestoras.

Os conjuntos contam com camisetas de manga curta e longa, jaqueta forrada, blusa de moletom, calças e bermudas ou short-saia. Para crianças de quatro meses a um ano, há peças com modelagem adequada e babadores, garantindo mais conforto no dia a dia das creches.

A nova creche tem capacidade para até 200 crianças, do berçário ao Infantil IV (zero a quatro anos), em período integral. A unidade já funciona desde o início do ano letivo, com 159 alunos matriculados. O investimento na construção foi de R$5,3 milhões.

O prédio conta com salas amplas, berçário, cozinha, espaços pedagógicos, parque naturalizado, horta, área gramada e sistema de energia solar, com previsão de compensação do investimento em cerca de dois anos e meio.

A secretária municipal de Educação, Cláudia Romanos, destacou que “a unidade amplia a oferta de vagas na região e atende à demanda do bairro, permitindo que as crianças estudem próximas de casa”.

A obra foi regularizada e concluída após pendências administrativas registradas em 2024. A gestão da unidade ficará sob responsabilidade do Instituto Maria Mãe do Divino Amor.

A prefeitura informou ainda que está em construção uma creche no Conjunto do Bosque e que dois CEMPREs devem ser entregues até o final do ano, em Taiaçupeba e Biritiba Ussu, além de um pacote de reformas em 30 unidades escolares.

