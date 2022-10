Prefeitos vão apoiar Tarcísio no 2º turno

A maioria dos prefeitos da região do Alto Tietê vai apoiar a candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao Governo de Estado de São Paulo. Ele irá disputar o segundo turno com o petista Fernando Haddad, em pleito marcado para o dia 30 de outubro.

No último domingo, dia 2, nas eleições do primeiro turno, Tarcísio foi o mais votado em seis das dez cidades da região: Mogi das Cruzes, Arujá, Biritiba Mirim, Santa Isabel, Salesópolis e Guararema. Já o candidato do PT obteve mais votos em Suzano, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Poá.

O prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, confirmou seu apoio ao candidato Tarcísio. “Em reunião com a Executiva Nacional do nosso partido, o Podemos, Tarcísio se comprometeu a manter os investimentos anunciados por Rodrigo Garcia para Mogi”, explicou Caio. O prefeito já havia falado que essas eram as condições para ele confirmar seu apoio. “Também sugerimos que Tarcísio, caso eleito, monte um equipe técnica que conheça profundamente o Estado, para que São Paulo siga sendo a locomotiva do Brasil”, diz.

Seguindo o partido

O prefeito Zé, de Guararema, seguirá a decisão do partido o PL, e apoiará o candidato de Bolsonaro. Rodrigo Ashiuchi, prefeito de Suzano, também apoiará o republicano, assim como Luis Camargo, de Arujá, e Vanderlon Gomes, de Salesópolis. Dr Carlos Chinchilla, prefeito de Santa Isabel, é o único com um discurso diferenciado. “Estaremos em aguardo das propostas para o Alto Tietê dos candidatos. Defenderemos a pauta progressista, desenvolvimentista e municipalista”. Eduardo Boigues, de Itaquaquecetuba, Priscila Gambale, de Ferraz, e Marcia Bin, de Poá, não retornaram a reportagem.

Deputados

O deputado reeleito Marcos Damasio mantém o apoio. “Além de ser o candidato oficial da nossa legenda, é uma pessoa que tem boa formação e experiência e trará essa bagagem para governar São Paulo. Com certeza, fará um bom trabalho”.

Os outros deputados, Márcio Alvino e André do Prado, ambos do PL, também seguem a decisão do partido. Rodrigo Gambale, do Podemos, também apoiará Tarcísio, assim como Bertaiolli (PSD).