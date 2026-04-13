Prefeito Eduardo Boigues lança Marcello Barbosa como pré-candidato a deputado estadual

Com trajetória consolidada na gestão pública, Marcello foi secretário de Governo e Tecnologia de Itaquaquecetuba e deixou o cargo no último dia 31 de março para iniciar o processo de pré-candidatura a uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo nas eleições de 2026. O movimento foi definido em conjunto com o prefeito Eduardo Boigues, de quem é braço direito desde a primeira campanha, em 2016.

Ao longo da atual gestão, Marcello acumulou as Secretarias de Obras e de Governo até março de 2025. A partir desse período, passou a se dedicar exclusivamente à Secretaria de Governo e Tecnologia, atuando na articulação institucional e no acompanhamento de projetos estruturais do município.

Durante sua passagem pela Secretaria de Obras, participou diretamente da condução do maior pacote de obras da história da cidade com mais de R$ 500 milhões, abrangendo áreas como infraestrutura, drenagem, mobilidade urbana, lazer e serviços públicos. Além disso, a gestão municipal estruturou o pacote “Itaquá pra Frente”, que prevê mais de R$ 552 milhões em novos investimentos, ampliando o alcance das intervenções em diversas regiões da cidade.

Nesse novo cenário, a atuação de Marcello ganha ainda mais relevância na articulação e captação de recursos na esfera estadual, contribuindo para viabilizar e fortalecer esse ciclo de investimentos. O lançamento de sua pré-candidatura faz parte de um movimento estratégico para garantir a continuidade e a expansão dos projetos em andamento no município.

À frente da Secretaria de Governo e Tecnologia, Marcello atuou na coordenação interna da gestão e na interlocução com outros poderes. A pasta reúne as subsecretarias de Comunicação, Defesa Civil, Defesa do Consumidor (Procon), Tecnologia da Informação e Articulação Legislativa, além da área de Convênios Municipais.

Outro destaque do período foi o avanço na captação de recursos para o município. Ao lado de Boigues, Marcello teve papel relevante na articulação política que resultou na destinação de mais de R$ 20 milhões em emendas parlamentares voltadas a áreas estratégicas da cidade.

Para o prefeito Boigues, o lançamento de Marcello representa um passo estratégico para o futuro da cidade: “O Marcello é meu braço direito, conhece a cidade, a gestão e as necessidades da população. Tenho confiança no trabalho que construímos juntos e sei da capacidade que ele tem de ampliar ainda mais os resultados para Itaquá. Nosso objetivo é avançar, chegar a um novo patamar de investimentos e fortalecer a captação de recursos no estado. Ele está preparado para assumir essa responsabilidade e representar nosso município e o Alto Tietê com compromisso e resultado.”

Marcello Barbosa afirma que encerra esse ciclo com a perspectiva de dar continuidade ao trabalho realizado: “Encerro esse ciclo com a certeza de que avançamos em projetos importantes para a cidade. Agora, inicio uma nova etapa com o mesmo compromisso de trabalhar pela população de todo o Alto Tietê.”

Marcello possui 37 anos, é jornalista e empreendedor, pós-graduado em Direito Público e possui MBA em Gestão Pública, com ênfase em Cidades Inteligentes. Atualmente, é presidente do Diretório Municipal do Republicanos e coordenador regional do partido no Alto Tietê.

Marcello deixou a secretaria de Governo no dia 31 de março e inicia a pré-candidatura após ser lançado pelo prefeito Eduardo Boigues, com foco na ampliação da representação de Itaquaquecetuba e do Alto Tietê no Legislativo estadual.