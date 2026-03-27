Prefeito destaca conquistas e projeta avanços nos 77 anos de Suzano

Pedro Ishi apresenta balanço da gestão e relembra entregas

O prefeito Pedro Ishi apresentou um balanço das ações da administração municipal durante as comemorações pelos 77 anos de emancipação político-administrativa de Suzano, destacando conquistas já realizadas, obras em andamento e perspectivas para os próximos anos. A avaliação ocorre no momento em que a gestão se aproxima da metade do segundo ano de mandato, com foco na continuidade do desenvolvimento da cidade.

Segundo o chefe do Poder Executivo municipal, os resultados obtidos até o momento são fruto do planejamento e da manutenção de políticas públicas iniciadas na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi. A administração também tem priorizado investimentos em áreas estratégicas, como mobilidade urbana, saúde, educação, segurança e zeladoria, com ações distribuídas por todo o município.

Entre as iniciativas, o prefeito destacou o fortalecimento da infraestrutura urbana e a ampliação dos serviços públicos em diferentes regiões. Ao longo do período, a cidade também recebeu investimentos em educação, com a inauguração da Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Pena Silva, no Jardim Europa, e em saúde, com a nova sede do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), na região central.

Na sequência, Suzano avançou em projetos voltados à sustentabilidade e ao atendimento social, com a implantação do Ecoponto José Limeira de Freitas, na Cidade Miguel Badra, além da nova sede do Conselho Tutelar da região norte e da Casa de Cultura de Palmeiras. Outro destaque foi a abertura do Mercado Municipal, ampliando as opções de comércio e convivência no centro.

Mais recentemente, a cidade passou a concentrar esforços na mobilidade urbana e na segurança pública. Entre as ações, estão a implantação do programa “Smart Suzano”, que ampliou o monitoramento por câmeras com tecnologia de reconhecimento facial, e as obras do Terminal de Ônibus de Palmeiras, “Jorge Ueno”, além do prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen, que serão inaugurados no sábado (28) e na quinta-feira (2/4) e devem melhorar o deslocamento da população.

Ainda no campo da mobilidade, o município recebeu a visita do governador Tarcísio de Freitas, que anunciou o início das obras do Complexo Viário do Rodoanel Mário Covas, considerado um dos projetos estruturantes para a região. Paralelamente, a prefeitura também iniciou o “Suzano em Ação – Megamutirão de Zeladoria”, intensificando serviços de zeladoria em diversos bairros.

Todo esse esforço é refletido em rankings estaduais e nacionais nos quais a cidade aparece. Entre eles está o primeiro lugar no ranking nacional de ações contra o desmatamento ilegal, estudo feito pelo Ranking de Competitividade dos Municípios, do Centro de Liderança Pública; e do Trata Brasil, que também coloca a cidade na primeira colocação como a cidade com menor índice de perda de água do país.

Ainda vale lembrar os investimentos que estão sendo feitos na cidade, tanto de recursos estaduais, federais e municipais superam o R$1,2 bilhão que envolvem o próprio Complexo Viário do Alto Tietê, estruturação viária de bairros, UPA de Palmeiras, UBS Parque do Colégio e UBS do Cidade Boa Vista.

De acordo com Pedro Ishi, os avanços refletem o compromisso da gestão com a população. “Estamos quase na metade do segundo ano de mandato e já sentimos os efeitos positivos de um trabalho realizado com profissionalismo e respeito às pessoas. Temos muito orgulho de dar continuidade a um projeto que transformou Suzano e que segue trazendo resultados concretos”, afirmou.

O prefeito também destacou que a administração mantém diálogo permanente com os moradores, utilizando audiências públicas, como as da Lei Orçamentária Anual (LOA), além de canais digitais e contato direto nas ruas. “Nosso compromisso é ouvir a população e transformar essas demandas em políticas públicas efetivas, garantindo que os investimentos atendam às reais necessidades da cidade”, declarou.

Para os próximos anos, a expectativa é de ampliação dos investimentos e fortalecimento de parcerias. “Ainda temos muito a avançar, em breve teremos a conclusão do Hospital Federal e da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Palmeiras. Estamos em constante diálogo com os governos estadual e federal, além da iniciativa privada, para atrair recursos, gerar empregos e permitir que os moradores tenham mais oportunidades dentro da própria cidade”, completou.

Por fim, Pedro Ishi ressaltou o simbolismo do aniversário como um momento de reflexão e celebração. “Temos muitos motivos para comemorar, não apenas pelo que já foi feito, mas também pelo que está por vir. Seguimos mobilizados para trabalhar pela população e tornar Suzano cada vez mais desenvolvida e relevante tanto no cenário estadual quanto no nacional”, concluiu.

Crédito das fotos: Mauricio Sordilli/Secop Suzano

O prefeito Pedro Ishi destaca obras, investimentos e projetos em andamento para os próximos anos em balanço