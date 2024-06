Prefeito de Mogi das Cruzes busca recursos para saúde e obras prioritárias do Novo PAC

Em busca de recursos para melhorar a qualidade de vida da população e avançar com obras nas áreas de infraestrutura, mobilidade e saúde, o prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, cumpriu agenda, em Brasília, nos dias 11 e 12 de junho.

Na terça-feira (11), o chefe do Executivo mogiano reforçou o pedido por mais recursos para a cidade por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – investimentos com verba à fundo perdido.

A primeira reunião da agenda do prefeito em Brasília foi com o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, para tratar de assuntos técnicos pendentes e futuros com o objetivo de beneficiar a população de diversos bairros. Entre os projetos apresentados, estão a drenagem do Córrego Lavapés, a implantação Avenida Parque, projeto de reforma e modernização dos terminais de ônibus, implantação do corredor Miguel Gemma e o esgotamento sanitário do Ribeirão Ipiranga.

Todos os projetos são necessidades improrrogáveis diante das alterações nos padrões climáticos que impactam a cidade e estão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), desenvolvidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) – como saneamento, municípios sustentáveis, e ações contra a mudança global do clima.

“Essa agenda é de extrema importância porque dessa forma conseguimos apresentar ao ministro os detalhes das ações que a nossa cidade precisa e o impacto que as obras terão, melhorando a qualidade de vida da população”, destacou o prefeito Caio Cunha.

No total, os projetos de saneamento, drenagem e mobilidade urbana apresentados ao Ministério das Cidades representariam R$ 332 milhões em investimentos para Mogi das Cruzes. Os pleitos estão em fase de análise e aprovação pelo Governo Federal, que ainda não anunciou as cidades contempladas nesta nova etapa.

A Prefeitura vem mantendo contato permanente com o Governo Federal, em busca de recursos para a melhoria da qualidade de vida da população. No final de maio, técnicos da administração municipal se reuniram com o chefe de Gabinete do Ministério das Cidades, Silvio Artur Pereira, para discutir os projetos que foram agora apresentados pelo prefeito Caio Cunha ao ministro Jader Barbalho Filho.

Maternidade

A agenda oficial seguiu, na quarta-feira (12), na Superintendência de Saúde para apresentar a necessidade de repasses para o custeio mensal da Maternidade Municipal, localizada no distrito de Brás Cubas. O prefeito Caio Cunha foi recebido pela diretora de Programa da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, Amanda Araújo Rodrigues.

“No passado, quando foi anunciado a construção do prédio da Maternidade, no ano de 2019, não se previu orçamento para que a estrutura funcionasse, sequer foi previsto recursos para mobiliar e equipar o prédio, gerando grande expectativa na população. Agora, viemos à Brasília apresentar a necessidade, detalhamos despesas e fomos transparentes no pedido de verbas. Ratificamos o pedido de custeio que fazemos desde o início do mandato”, explicou o prefeito.

O prefeito lembrou ainda que o prédio foi concluído pela Prefeitura em 2022 e atualmente já abriga o Pró Mulher e o Banco de Leite de Mogi das Cruzes.

Acompanham o prefeito Caio Cunha, o secretário das pastas de Transparência e Dados Abertos e Planejamento e Gestão Estratégica, Marcos Torres; a secretária-adjunta de Transparência e Dados Abertos, Cristiane Ayres; e a secretária-ajunta de Finanças, Larissa de Marco. A comitiva retornará à Mogi das Cruzes nesta quarta-feira.

