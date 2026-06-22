Prefeito de Itaquá investe mais de R$ 19 milhões em interação tecnológica e acessibilidade 

Novo Paço Municipal da cidade será um dos mais modernos do Estado; projeto também inclui ampliação de serviços públicos à população

O prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues (PL), deu início a um dos maiores projetos de modernização da estrutura pública da cidade: a reforma completa do Paço Municipal e a construção de uma nova área administrativa. Serão investidos R$ 19 milhões nas intervenções que vão possibilitar à gestão local ampliar e conceder mais celeridade ao atendimento à população, com direito à interação tecnológica e acessibilidade. A obra, além de necessária, segundo Boigues, é um avanço para a cidade, tanto para os munícipes que utilizam os serviços públicos quanto para os servidores, que terão melhores condições de trabalho.

As intervenções começaram em 7 de maio e têm prazo de execução de 24 meses. O projeto inclui a modernização integral da atual sede do governo municipal, localizada na Vila Virgínia, e a construção de um prédio anexo.

Com isso, o complexo administrativo terá sua área total ampliada em 5.195,20 metros quadrados. Ao final das obras, será possível acomodar, num mesmo espaço, secretarias municipais e setores que atualmente funcionam fora do Paço, o que é dificultoso, muitas vezes, para o cidadão, que precisa resolver suas pendências com a prefeitura de forma descentralizada.

Os recursos, um total de R$ 19.099.127,83, foram garantidos por Boigues por meio da Desenvolve SP – agência de fomento do Governo do Estado de São Paulo. A empresa Vigent Construções Ltda., vencedora do processo licitatório, é a responsável pela execução dos serviços.

O projeto prevê reforma completa dos ambientes internos e externos da prefeitura, renovação da fachada com “pele” de vidro, substituição integral dos sistemas elétrico e hidráulico, climatização de todos os ambientes, modernização da infraestrutura tecnológica, adequações de acessibilidade e implantação de sistema de proteção e de combate a incêndio.

Também estão previstos paisagismo externo, reforma dos sanitários e sistema fotovoltaico – para a geração de energia e demais soluções voltadas à eficiência energética de todo o prédio.

Um dos mais modernos e equipados do Estado, o novo prédio da Prefeitura de Itaquá vai atender integralmente às normas técnicas vigentes e proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores, que ainda serão beneficiados com refeitório, cozinha e área de descanso.

Reeleito em 2024, com 92,9% dos votos válidos, Boigues destaca a importância de a estrutura pública acompanhar o crescimento e o porte da cidade: “Os prefeitos anteriores não investiram na estrutura. E este tipo de investimento é importante e estratégico, pois atende melhor o cidadão e o servidor que trabalha na prefeitura”, disse o prefeito.