Prédio da Prefeitura no Centro vai abrigar Polo de Inovação

Na próxima terça-feira (26/09), será lançada a pedra fundamental do novo Polo de Inovação e Projetos Avançados, o Pipa HUB, no prédio 2 da Prefeitura de Mogi das Cruzes. O ato também marca a abertura do Caqui Inova 2023, evento com foco em tecnologia e inovação.

O novo Polo de Inovação e Projetos Avançados (Pipa HUB) será voltado para a geração de negócios, desenvolvimento de ideias, formação empreendedora e qualificação profissional com foco em fortalecer o ecossistema local de inovação. O HUB terá no mesmo local startups, médias e grandes empresas, investidores, bancos de fomento, instituições de ensino, serviços e equipamentos públicos municipais para empreendedores e cidadãos que buscam tecnologia, desenvolvimento e capacitação.

Nesta primeira etapa, o equipamento duplica o espaço do coworking que atualmente é utilizado no Polo Digital, promovendo ainda mais a interação e o networking entre empreendedores, estudantes e cidadãos. O HUB também está recebendo uma sala de podcast e um estúdio de áudio e vídeo. O espaço da arena de eventos também foi ampliado, permitindo eventos maiores para a população.

O Pipa HUB foi adequado para receber startups que terão um espaço maior e melhor estruturado, além de uma sala de descompressão. Focado em emprego e empreendedorismo, o local está recebendo o atendimento do Mogi Conecta Emprego, do Sebrae Aqui e do Banco do Povo. Para os empresários haverá atendimento pela Sala do Empreendedor, que auxilia na abertura, regularização, fechamento e licenciamento de empresas.

Todos os cidadãos terão direito à utilização dos espaços. O Pipa HUB ficará localizado no prédio 2 da Prefeitura de Mogi das Cruzes, à rua Francisco Franco, 133 – Centro.