Pré-estreia de “O Coreto” reúne elenco e convidados em Guararema

Filme gravado na cidade será exibido no Cine Guararema no dia 27 de novembro e celebra indicações no Los Angeles Brazilian Film Festival, além de lançar a campanha social “Cesta com Cultura”

A pré-estreia do filme “O Coreto” será realizada no dia 27 de novembro, às 20h, no Cine Guararema, localizado na Rua 19 de Setembro, 187, no Centro de Guararema. Os convidados devem chegar com 20 minutos de antecedência para acomodação. Após a exibição, o evento seguirá com um coquetel no Guararema Parque Hotel, a partir das 22h.

Filmado em Guararema, “O Coreto” é um drama poético que acompanha Tina, uma jovem escritora e agricultora que sonha em publicar seu primeiro livro. Entre o cultivo da horta e os versos que preenche em seus cadernos, ela tenta curar as marcas deixadas pelo abandono e romper os ciclos do passado. Suas maiores batalhas, porém, vão além das dificuldades financeiras ou da vida rural, surgindo no enfrentamento das verdades que ela evita e na busca por reencontrar sua própria voz.

O longa conta com as atuações de Alexandre Borges e Gabriel Godoy, ao lado de artistas locais e novos talentos do interior paulista. Com sensibilidade e força, a produção celebra a arte, a memória e o poder da comunidade.

A repercussão do filme ultrapassou fronteiras e levou “O Coreto” ao Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF), um dos principais festivais de cinema brasileiro no exterior. O longa foi indicado em 13 categorias, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Ator, Melhor Roteiro e Melhor Trilha Sonora, competindo ao lado de nomes como Fernanda Montenegro e Babu Santana. A exibição pública ocorrerá em 14 de outubro e a premiação será realizada em 16 de outubro, em Los Angeles.

O filme recebeu indicações nas categorias de Melhor Filme (Daniela Torres), Melhor Direção (André Corrêa), Melhor Atriz (Fernanda Schiavo), Melhor Ator (Gabriel Godoy), Melhor Roteiro (Fernanda Schiavo), Melhor Direção de Fotografia (Mário Águas), Melhor Montagem (Hapu Coletivo), Melhor Atriz Coadjuvante (Júlia Dezotti), Melhor Ator Coadjuvante (Michael Meyson), Melhor Trilha Sonora (Michael Meyson), Melhor Direção de Arte (Annik Maas), Melhor Maquiagem (Gabriela Quirino) e Melhor Figurino (Bruna Santos).

Em paralelo ao reconhecimento internacional, o projeto lançou a campanha “Cesta com Cultura”, que une solidariedade e acesso à arte. A iniciativa pretende atender 100 mil famílias em situação de vulnerabilidade em todo o país, com a distribuição de cestas básicas acompanhadas de quatro ingressos para o filme. A ação reforça a proposta do projeto de democratizar o acesso à cultura, descentralizar a produção audiovisual e usar o cinema como ferramenta de impacto social, levando alimento, poesia, reflexão e esperança às famílias atendidas.

Alexandre Borges integra o elenco de “O Coreto”