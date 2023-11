Pré-Carnaval movimenta o aniversário de Sabaúna a partir deste sábado

As comemorações dos 396 anos de Sabaúna prometem agitar a agenda cultural de Mogi das Cruzes, a partir de sábado (25), com diversas apresentações de pré-Carnaval. As ações gratuitas são para todas as idades e foram organizadas pela Associação Amigos de Sabaúna em parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes.

Toda a programação está sujeita a alterações diante do alerta emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, com previsão de chuvas severas entre os dias 23 e 25 de novembro. Os interessados podem acompanhar qualquer alteração na programação por meio dos canais oficiais da Administração Municipal.

O ponto de encontro do público será a estação ferroviária de Sabaúna, na Rua Francisco Rodrigues Mathias. O pré-Carnaval de Sabaúna contará com a participação dos blocos Gira Mundo, Sem Freio e Unidos de Sabaúna, no sábado, das 18h às 21 horas.

A secretária municipal de Cultura, Claudinéli Moreira Ramos, comemora mais uma entrega de arte e cultura que valoriza as riquezas e tradições de Mogi das Cruzes. “Neste final de ano, esperamos que essas ações de pré-Carnaval possam movimentar a economia local por meio da difusão das tradições culturais populares da cidade. O Carnaval de Sabaúna atrai pessoas de todo o Alto Tietê dando mais visibilidade para nossos artistas locais”, salienta Ramos.

Já no domingo, o Desfile Cívico abre as atividades do dia, às 9 horas, e as apresentações vão das 12h às 17h30, com atrações para toda a família. O grupo Terra de Almofadas apresenta seu show infantil, às 12 horas. Na sequência, tem música sertaneja com Pedro e Luiz, a partir das 14 horas, e finalizando a programação, Kelly Valente anima o público presente com muito pop, axé, pagode e sertanejo, às 16 horas.

As comemorações do Aniversário de Sabaúna foram possibilitadas por meio das Secretarias de Cultura, Educação e Infraestrutura Urbana.

Serviço

(Programação sujeita a alterações. Todas as ações têm entrada franca)

Aniversário de Sabaúna 2023

Local: Estação Ferroviário de Sabaúna (Rua Francisco Mathias – Sabaúna – Mogi das Cruzes/SP)

25/11 (sábado)

Pré-Carnaval

18h | Bloco Sem Freio

19h | Bloco Gira Mundo

20h | Bloco Unidos de Sabaúna

26/11 (domingo)

9h | Desfile Cívico

12h às 13h30 | Terra de Almofadas (apresentação infantil)

14h às 15h30 | Pedro e Luiz (sertanejo)

16h às 17h30 | Kelly Valente (pop, axé, pagode, sertanejo)