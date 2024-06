Praça da Liberdade, em Jundiapeba, é revitalizada

Com início das obras em fevereiro, o investimento totalizou o montante de R$ 127 mil

No último domingo (23), foram entregues na Praça da Liberdade as melhorias feitas pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio das Secretarias Municipais de Esportes e Lazer, e Infraestrutura Urbana, no distrito de Jundiapeba. O espaço agora revitalizado possibilitará uma melhor qualidade de vida para a população do entorno, já que antiga quadra poliesportiva recebeu benfeitorias e com a construção de uma quadra de basquete 3×3 e vestiários novos.

O prefeito Caio Cunha, participou da cerimônia e comemorou mais uma realização que beneficia os moradores do distrito. “Estamos cuidando das pessoas, cuidando dos bairros, fazendo obras para melhorar a qualidade de vida da população. Trabalhamos com transparência e responsabilidade e, dessa forma, avançamos, como hoje em Jundiapeba, entregando diversas melhorias para esse espaço que incentiva a prática esportiva, cumprindo o compromisso firmado com quem mora aqui. Trouxemos também para Jundiapeba a revitalização do Conjunto Habitacional José Bezerra de Melo, obra de esgotamento sanitário, a Escola Viva e muitas outras ações”.

Os dois novos vestiários contam com duas cabines de uso individual, um mictório, um chuveiro quente, uma ducha, uma pia e um banco de concreto, numa área total de 33,6m². Além dos vestiários, a Praça da Liberdade recebeu ainda a construção de uma miniquadra de basquete 3×3 e a revitalização da quadra poliesportiva.

Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Gustavo Nogueira, as obras realizadas na Praça da Liberdade foram concluídas com sucesso. “Me sinto com a sensação de dever cumprido, já que essas entregas que realizamos aqui são pedidos antigos dos moradores de Jundiapeba. É de extrema importância que o local seja bem cuidado para que as próximas gerações também possam fazer bom proveito desse espaço que foi feito para cada um de vocês”.

O início das obras foi em 19 de fevereiro, totalizando um investimento de R$ 127 mil reais na revitalização da Praça da Liberdade.

Alessandro Silveira, o secretário municipal de Infraestrutura Urbana, lembra que todo o trabalho executado na empreitada foi fruto do empenho dos trabalhadores da pasta. “É com alegria que entregamos essas melhorias na Praça da Liberdade, que iniciaram em março com muito empenho das nossas equipes, e beneficiam todo o município”.

Em uma área de cerca de 10 mil metros quadrados, no distrito de Jundiapeba, a Praça da Liberdade ocupa um quarteirão formado pelas ruas Pedro Paulo dos Santos, Benedito Rodrigues de Souza, Manoel Fernandes e avenida Benedito dos Santos. Atualmente, a unidade conta com campo de futebol oficial com alambrado com vestiário para duas equipes, quadra poliesportiva, miniquadra de basquete 3×3, pista de caminhada com 300 metros de extensão, Academia da Terceira Idade (ATI), playground e espaço para lazer e convivência.

Em uma área de cerca de 10 mil metros quadrados, a Praça da Liberdade ocupa um quarteirão