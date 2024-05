Poupatempo estará fechado nesta quinta-feira (30/5), feriado de Corpus Christi

Atendimento eletrônico segue normalmente, com mais de 1,2 mil serviços 100% digitais. Atividades presenciais serão retomadas na sexta-feira

Os postos do Poupatempo em todo o estado de São Paulo estarão fechados nesta quinta-feira (30/5), em decorrência do feriado de Corpus Christi. As atividades presenciais serão retomadas na sexta-feira, dia 31, mediante agendamento prévio de data e horário. O serviço é solicitado de maneira totalmente gratuita, sem nenhum custo pelos canais oficiais.

É importante destacar que, mesmo durante o feriado, as opções digitais continuam acessíveis a qualquer hora e lugar no portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, totens de autoatendimento ou ainda pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974.

Entre as 1,2 mil opções de serviços 100% digitais oferecidas, estão a renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, atestado de antecedentes criminais, entre outros.