Postos de Saúde vão funcionar até 18 horas para vacinar contra a paralisia infantil

Mogi das Cruzes preparou uma programação especial para impulsionar a última semana da Campanha de Vacinação contra a Paralisia Infantil. A vacina continua disponível para todas as crianças de 1 a 4 anos e 11 meses em todos os Postos de Saúde (UBSs e USFs) até sexta-feira, dia 30 de setembro, das 8 às 16 horas.

Para facilitar o acesso dos munícipes e ampliar os índices de cobertura no município, a Secretaria Municipal de Saúde irá trabalhar com ampliação do horário do atendimento até às 18 horas de terça (27/09) a sexta-feira (30/09). O horário ampliado será aplicado em 28 unidades de saúde. Nas demais, o atendimento seguirá dentro da rotina.



Unidades que terão horário ampliado de 27 a 30 de setembro