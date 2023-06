População de Mogi cresce 16,03% em 12 anos

A população da cidade de Mogi das Cruzes tem 449.955 habitantes, de acordo com os dados do Censo de 2022, que começaram a ser divulgados esta semana. O número representa um aumento de 16,03% em comparação com o Censo de 2010.

Os dados do Censo também revelam que a população do Brasil é de 203.062.512, um aumento de 6,45% em relação ao Censo de 2010. No estado de São Paulo, a população é de 44.420.459, o que representa um aumento de 7,65% se comparado com o levantamento realizado em 2010.

Durante o levantamento do Censo, os recenseadores contaram efetivamente 195.098.672 habitantes no País, de uma população calculada em 203.062.512. Os demais 7,964 milhões foram obtidos via dados imputados, tratados estatisticamente, informou nesta quarta-feira, 28, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A imputação reflete uma taxa média de não resposta de 4,23% dos domicílios do País. Já a taxa de recusa ficou em 1,38%, o que corresponde a pouco mais de um milhão de domicílios.

Entre os 20 municípios com mais de 100 mil habitantes que não responderam ou não quiseram responder ao censo, estão duas cidades do Alto Tietê. Itaquaquecetuba é a segunda do ranking, com taxa de 15,7% de recusa e Mogi das Cruzes aparece em 19º lugar com 9,9%. A taxa de não resposta leva em consideração moradores que podem não ter sido encontrados no imóvel, mas também podem ter se recusado a responder o Censo.