Polo Digital e APP Mogi realizam mentoria nesta quinta-feira

Imagine seu projeto recebendo mentoria, inspiração e muito conhecimento compartilhado com profissionais com trabalhos notáveis em construção de marca e comunicação.

O Polo Digital de Mogi das Cruzes e a APP Mogi e Alto Tietê – Associação dos Profissionais de Propaganda, promoverão uma dinâmica no melhor estilo de “conteúdo direto + rodadas curtas de mentoria”, com um time de peso na temática de marca, identidade visual, slogan, aplicação de linguagem aos meios etc.

Os mentores formam um time de experts e representam os principais setores da indústria da Comunicação – Daniel Aoyagui, Fábio Inoue, Felipe Palmeira, Fernando Martins, Lysia Duarte, Juliana da Matta, Luis Felipe Costa, Rafael Costa, José Ribamar, Junior Siqueira e Marilei Schiavi.

José Maria da Silva Junior, Maria Teresa Arbulu e Fábio Castilho abrem os trabalhos e apresentam as verticais em torno do tema “Concepção e Gestão de Marca”.

Identidade visual do evento contou com a criação de José Ribamar, sócio e diretor de criação da agência A Fábrica Comunicação.

SERVIÇO

Quando? 11 de agosto – das 14h30 às 17h30

Onde? na arena do Polo Digital.

Vamos celebrar o conhecimento e a integração com o Polo Digital de Mogi das Cruzes, envolvendo as startups de todos os ciclos de incubação do Polo e convidando todo o ecossistema de inovação e empreendedorismo da região.

Os interessados podem confirmar presença pelo número 11.4798.6990.

Av. João XXIII, 1160 – Jardim São Pedro, Mogi das Cruzes – SP, 08830-000