Policlínica UMC realiza curso para gestantes; saiba como se inscrever

A Policlínica e as Ligas de Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia e Emergência do Curso de Medicina da UMC realizam no próximo dia 15/04, das 8h às 11h o “Curso de Gestantes”. Nele serão oferecidas atividades para às gestantes e mulheres que tiveram partos realizados recentemente.

Uma gestação saudável é sempre acompanhada por médicos obstetras, profissionais de extrema importância para a saúde e bem-estar da mãe e do bebê. No pré-natal é possível prevenir e/ou identificar a detecção precoce de patologias, tanto maternas como fetais, doenças que já estavam presentes no organismo, porém, evoluindo de forma silenciosa, como a hipertensão arterial, diabetes, doenças do coração, anemia, sífilis, entre outras enfermidades.

Além das doenças citadas acima, também é possível identificar de forma precoce, a pré-eclâmpsia, que se caracteriza pela elevação da pressão arterial e comprometimento da função renal e cerebral, ocasionando convulsões e até coma nas gestantes.

As inscrições devem ser feitas através do formulário do Google Forms, pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKp2KkysmQydeBGEF3xmW99EnHzcbJJbpvPH5fZ1HMLOBZqQ/viewform.

A Policlínica está localizada na Rua Dom Antônio Candido Alvarenga, Nº 170.