Policlínica faz quase 50 mil atendimentos em 2023

A Policlínica Médica – Ambulatório de Especialidades Médicas do curso de Medicina da Universidade – realizou 49.832 atendimentos à população em 2023 entre consultas e procedimentos, abrangendo diferentes atividades extracurriculares, como reuniões acadêmicas, palestras acadêmicas, ligas acadêmicas, simpósios das mais variadas especialidades. Os estudantes são supervisionados diretamente pelos professores e importante destacar que todos os agendamentos foram realizados pela Secretaria Municipal da Saúde, SUS via Sistema Integrado de Saúde.

Na Policlínica são oferecidas 29 especialidades inclusive Pequenas Cirurgias, além de atendimento de Psicologia, Fisioterapia, Nutrição e procedimentos de enfermaria no Centro Cirúrgico.

O espaço de aprendizado e de prestação de serviços também foi intensamente privilegiado com a realização de Campanhas de Prevenção como a do Câncer de Colo do Útero, Câncer de Mama e Câncer de Pele além da Feira da Saúde, que abrange todas as especialidades médicas.

Segundo o coordenador da Policlínica, Melquiades Machado Portela, mais uma vez a função social da universidade foi cumprida por meio dos atendimentos à população. “Estamos orgulhosos e satisfeitos em termos contribuído para a melhoria da qualidade de vida do ponto de vista biopsicossocial através do trinômio: atividades administrativas, acadêmicas e sociais”, destaca Melquiades.

SERVIÇO

Policlínica da UMC

Rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga, 170 – Centro

De segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas

Atendimento gratuito via SUS

Agenda de atendimentos

Ø Segunda-feira – Cirurgia Cabeça e Pescoço, Dermatologia, Espirometria, Ginecologia, Pneumologia Adulto, Pneumologia Infantil, Nefrologia e Urologia.

Ø Terça-feira – Cirurgia Vascular, Cirurgia Tórax, Dermatologia, Endocrinologia Adulto e Infantil, Gastroenterologia, Ginecologia, Hebiatria, Pneumologia Infantil, Pediatria e Obesidade.

Ø Quarta-feira – Coloproctologia, Dermatologia, Neurologia Infantil, Psiquiatria, Oftalmologia, Ortopedia e Otorrinolaringologia.

Ø Quinta-feira – Cardiologia Adulto e Infantil, Dermatologia, Endocrinologia Infantil, Ginecologia, Hebiatria, Reumatologia, Pequenas Cirurgias, Psicologia e Pediatria.

Ø Sexta-feira – Cirurgia Pediátrica, Clínica Médica, Dermatologia, Gastroenterologia, Hebiatria, Hematologia, Pediatria, Pneumologia Adulto e Infantil.

Importante: Todos os agendamentos devem ser feitos pela Secretaria Municipal de Saúde – SUS via Sistema Integrado de Saúde – SIS e porta aberta para os pacientes de Mogi das Cruzes e região.