Polícia identifica segundo suspeito de assassinato do ex-delegado Ruy Ferraz

A Polícia Civil de São Paulo identificou um segundo suspeito de envolvimento no assassinato do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, morto na noite de segunda-feira (15) em uma emboscada, na avenida Dr. Roberto de Almeida Vinhas. A informação foi divulgada nesta terça-feira (16) pelo secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, durante entrevista à imprensa na Assembleia Legislativa do Estado (Alesp), onde ocorre o velório de Ferraz.

Segundo Derrite, ambos os suspeitos já foram identificados, e a polícia solicitará a prisão temporária de cada um. O secretário destacou que a força-tarefa criada para prender os responsáveis pelo crime segue ativa.

“Já identificamos um segundo indivíduo que participou do assassinato do Dr. Ruy Ferraz, após um trabalho de perícia no local. Vamos solicitar a prisão temporária dos dois já identificados”, afirmou Derrite em sua conta no X.

O primeiro suspeito também já havia sido identificado anteriormente e permanece solto. De acordo com o secretário, trata-se de um indivíduo com histórico de passagens pela polícia, incluindo prisões por roubo e tráfico de drogas, além de ter sido apreendido na adolescência por atos infracionais.

Derrite não revelou nomes ou detalhes sobre como cada suspeito participou do crime, para não prejudicar as investigações. A polícia conseguiu avançar nas apurações após encontrar materiais que permitiram a identificação em um dos veículos usados pelos criminosos, um Jeep Renegade, que não havia sido capturado pelas câmeras de segurança.

Imagens de monitoramento mostram que Ferraz estava sendo perseguido por uma caminhonete Hilux quando perdeu o controle do veículo, colidiu com dois ônibus e foi executado por criminosos armados com fuzis, que fugiram em seguida. O carro usado na ação foi encontrado em chamas a cerca de dois quilômetros do local.

O secretário afirmou que todos os envolvidos no atentado serão responsabilizados. Derrite deve se reunir nesta terça com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, antes de seguir para o enterro do ex-delegado-geral.

Morte de Ferraz foi uma emboscada; perícia está ajudando a encontrar os suspeitos