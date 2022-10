Revista elege Messi como o melhor da história e põe Pelé em quarto no ranking

“FourFourTwo” atualiza lista elaborada em 2017, colocando atual camisa 10 da Argentina à frente de Maradona, líder anterior. Pelé também fica atrás de Cristiano Ronaldo

Uma eleição realizada pela revista “FourFourTwo” elegeu Lionel Messi como o melhor jogador de todos os tempos. A tradicional publicação inglesa divulgou nesta segunda-feira a versão 2022 de uma lista com os 100 melhores atletas na história do futebol, trazendo o atual camisa 10 da Argentina na primeira colocação. Diego Maradona ficou com o segundo lugar, e o português Cristiano Ronaldo, com o terceiro. O Rei Pelé aparece em quarto.

Esta é uma espécie de atualização de uma lista publicada pela mesma revista em 2017, que indicou Maradona como o melhor de todos os tempos. Na ocasião, Messi ficou em segundo, e Pelé, em terceiro. O top 10 da edição 2022 ainda traz o brasileiro Ronaldo em 10º, mesma posição que ele ocupou há cinco anos.

Confira os 10 melhores da história para a FourFourTwo:

1 Lionel Messi (Argentina)

2 Diego Maradona (Argentina)

3 Cristiano Ronaldo (Portugal)

4 Pelé (Brasil)

5 Zinedine Zidane (França)

6 Johan Cruyff (Holanda)

7 George Best (Irlanda do Norte)

8 Franz Beckenbauer (Alemanha)

9 Ferenc Puskás (Hungria)

10 Ronaldo (Brasil)

Logo depois do top 10 vêm o alemão Gerd Müller, o argentino Alfredo Di Stefano e o francês Michel Platini. Zico aparece na 14ª colocação com o terceiro melhor brasileiro na eleição inglesa. Logo depois vem o também brasuca Garrincha, em 15º, o inglês Bobby Charlton e o italiano Paolo Maldini. Mais um brasileiro aparece na 18ª colocação: o atacante Romário. O italiano Giuseppe Meazza é o 19º, e o espanhol Andrés Iniesta, o 20º.

Outros seis brasileiros estão entre os 50 melhores: Carlos Alberto Torres é o 25º; Ronaldinho Gaúcho, o 26º; Sócrates, o 29º; Didi, o 46º; Rivellino, o 47º; e Nilton Santos, o 50º. Ainda no top 100 estão Jairzinho (53º), Daniel Alves (73º), Cafu (76º), Roberto Carlos (90º), Djalma Santos (95º) e Kaká (98º).

A entrada de Daniel Alves e Kaká são as novidades no grupo de brasileiros com relação à lista de 2017. Neymar foi o único nome brasuca que estava no ranking anterior e desta vez não apareceu entre os 100: ele foi o 97º colocado na outra lista.