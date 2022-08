PODEMOS reúne quatro mil pessoas em lançamento de candidaturas em Mogi

Com a presença do novo governador Rodrigo Garcia (PSDB), candidato à reeleição, e a presidente nacional do PODEMOS, Renata Abreu, candidata à deputada federal por São Paulo, o partido lançou Marcos Furlan, presidente da Câmara de Mogi, a deputado estadual, e Rodrigo Gambale, a federal.

Entre bandeirolas e gritos de vitória, o evento foi o maior lançamento de candidatos da região do Alto Tietê, consolidando a força política do prefeito Caio Cunha, que é o líder do PODEMOS Mogi, partido este que o elegeu prefeito em 2020.

A 38 dias das eleições, que ocorrerão em 2 de outubro, a cidade fortalece estes nomes que despontam e crescem à medida em que os dias da votação se aproximam.

Esta nova movimentação política tem atraído a atenção do governo estadual, estreitando uma nova relação. Foi a quinta vez que Rodrigo Garcia veio à cidade, desde que assumiu o governo. Desta vez, esteve acompanhado do ex-secretário da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido (MDB), candidato ao Senado na coligação.

O prefeito Caio Cunha, anfitrião do evento, apresentou os candidatos e enalteceu o projeto do partido. Para a multidão, ele relembrou fatos como o arquivamento do projeto que previa a instalação de pedágio na rodovia Mogi-Dutra e falou dos investimentos do governo estadual para a cidade: “Assim que ele assumiu (Rodrigo Garcia), chamou os deputados da região e disse: ‘Não haverá mais pedágio na Mogi-Dutra’. Era para o Estado estar contra a cidade porque nós o peitamos e a rodovia ficou livre da ameaça de instalação de uma praça de cobrança de pedágio. E mais: Rodrigo Garcia já encaminhou quase R$ 200 milhões para obras em Mogi das Cruzes. Hoje começa um novo ciclo de campanha e de transformação para a nossa cidade”, sintetizou o prefeito.

O vereador Marcos Furlan, que está em seu terceiro mandato e preside atualmente a Câmara Municipal, se lança a candidato a deputado estadual pela primeira vez, a convite do prefeito Caio Cunha: “Não temos uma única bandeira específica, apesar do meu nome ser ligado ao esporte. O que tenho é a bandeira da representatividade. O meu foco é representar a minha cidade, fortalecer a voz do povo em prol das necessidades da população”.

Furlan tem despontado como principal nome da cidade na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa. Além de seu reduto eleitoral conquistado ao longo de dez anos de mandato como vereador, ele busca o apoio fora de Mogi por meio do Esporte.

Empresário do segmento, é também professor de karate kyokushin há 27 anos e ex-atleta profissional, que conquistou importantes títulos internacionais. Foi ainda presidente da Federação Paulista de Karate Kyokushin, sendo atualmente vice-presidente.

Já Rodrigo Gambale começa a gravar sua marca no cenário político. Com a eleição de Caio Cunha pelo PODEMOS, o deputado despontou como importante força política a favor do município, sendo um interlocutor junto ao governo estadual. “Mogi é uma cidade que se destaca no Alto Tietê, que se desenvolveu a passos largos por causa da qualidade da sua gente que trabalha. E falo com muita honra que sou mogiano, e tenho enorme orgulho de trabalhar para fortalecer ainda mais nossa cidade”.