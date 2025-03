Poço do Boa Vista passará por manutenção a partir de terça (18) pelo Semae

Para assegurar a qualidade da água captada e distribuída no Jardim Boa Vista, em Biritiba Ussu, o Semae suspenderá o funcionamento de um dos dois poços que atendem a população do bairro, para manutenção preventiva. O serviço está previsto para começar às 9h de terça-feira (18) e terminar às 21h de quinta-feira (20). A normalização será de forma gradativa, no decorrer da madrugada de sexta (21).

O outro poço permanecerá em operação. Ainda assim, poderá ocorrer intermitência no fornecimento de água, especialmente nos momentos de maior consumo e no período da noite. Por isso, a autarquia recomenda aos moradores utilizar com economia o volume armazenado em suas caixas d’água.

Para mais informações, os consumidores podem entrar em contato diretamente com o Semae, pelos seguintes canais: 115, com atendimento de segunda a sexta, das 7h às 21h, sábados, domingos e feriados, das 7h às 19h; e pelo WhatsApp, no número (11) 95807-3381, com atendimento de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h às 17h.