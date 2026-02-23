Poá terá II Corrida de Aniversário em março

Em comemoração aos 77 anos de emancipação político-administrativa de Poá, a Prefeitura realizará, no dia 29 de março, a II Corrida e Caminhada de Aniversário da cidade. Promovido por meio da Secretaria de Esportes, em parceria com a Casa do Corredor, o evento integra a programação especial preparada pela administração municipal para celebrar a data e promete reunir atletas e famílias em um momento de esporte, saúde e solidariedade.

A corrida terá percurso de seis quilômetros, enquanto a caminhada será de três quilômetros. Ambas as provas contarão com largada especial para pessoas com deficiência (PCD). A concentração será na Praça de Eventos, localizada na avenida Antônio Massa, no Centro, a partir das 6 horas, com largada prevista para às 7h30.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 22 de março pelo site oficial do evento ( CORRIDA ANIVERSÁRIO POÁ 77 ANOS – 2026 ). A taxa de inscrição é de R$99,99, e moradores de Poá têm 50% de desconto no valor. Todos os participantes receberão um kit composto por camiseta, número de peito, chip de cronometragem e medalha.

Para a retirada do kit, será obrigatória a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Poá. A entrega ocorrerá no dia 28 de março, das 9 às 14 horas, na sede da Casa do Corredor, localizada na Alameda Pedro Calil, 89, Centro.

O prefeito Saulo Souza destacou o sucesso da primeira edição e o compromisso da gestão municipal com o bem-estar da população. “A primeira edição foi muito bem recebida pela nossa população e por isso vamos repetir. Nosso objetivo é celebrar novamente o aniversário da cidade, os 77 anos de Poá, promovendo a integração entre as pessoas e incentivando também a solidariedade por meio das doações ao Fundo Social”, afirmou.

Já o secretário de Esportes, Diogo do Nascimento Ferreira, ressaltou a importância do incentivo à prática esportiva. “Além do cunho social, a corrida e caminhada proporcionam momentos de confraternização entre amigos e familiares, estimulando hábitos mais saudáveis para todas as idades. Será mais um grande momento para festejar o aniversário da nossa cidade”, completou.

Foto: Nivaldo Alves

