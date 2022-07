Poá libera 4ª dose contra a Covid-19 para 35+ a partir desta segunda-feira

O município de Poá libera a partir desta segunda-feira (18/07), a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para os poaenses com 35 anos ou mais. Para atualizar a cobertura vacinal contra a doença, basta comparecer a qualquer uma das 12 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, respeitando o intervalo mínimo de quatro meses para a terceira dose.

O secretário de Saúde, Alexandre Provisor, destacou a importância de o munícipe comparecer ao posto de saúde mais próximo à sua residência para manter o esquema vacinal em dia. “A pandemia ainda não acabou e, tão pouco o vírus foi erradicado, precisamos continuar tomando certos cuidados para preservar a própria saúde, bem como das pessoas do nosso convívio e a vacina é o meio mais eficaz para isso”, afirmou.

Para tomar a quarta dose, além de respeitar o intervalo mínimo de quatro meses da terceira dose, o cidadão deve comparecer a uma unidade básica portando um documento com foto, comprovante de residência e a carteirinha de vacinação. A campanha de vacinação contra a Covid-19 é realizada em Poá, de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas, com exceção da UBS do Jardim Nova Poá, que realiza a aplicação das 9 às 18 horas.