Inspirada na ação internacional “Zapatos Rojos”, a iniciativa utiliza sapatos como símbolo das mulheres vítimas de violência



No próximo sábado (28/03), às 10h, o Largo do Rosário, Praça da Marisa, em Mogi das Cruzes (SP), recebe a campanha “Sapatos Rosas”, uma intervenção urbana promovida pelo PL Mulher Mogi das Cruzes com foco na conscientização e no enfrentamento à violência contra a mulher.

Inspirada na ação internacional “Zapatos Rojos”, a iniciativa utiliza sapatos como símbolo das mulheres vítimas de violência. Na versão adaptada, “Sapatos Rosas”, o movimento amplia a abordagem ao incorporar também a valorização do protagonismo feminino, reforçando a importância da presença ativa das mulheres na sociedade e nos espaços de decisão.

A ação é fruto da parceria entre a presidente do PL Mulher de Mogi das Cruzes, Dana Costa, e a vice-presidente do PL Mulher Mogi e vereadora Malu Fernandes (PL) e propõe sensibilizar a população por meio de um forte impacto visual e simbólico, estimulando a reflexão sobre a violência de gênero — uma realidade ainda presente e que exige mobilização contínua do poder público e da sociedade.



Com o lema “Que a violência pare antes do próximo passo”, a campanha busca engajar a comunidade na promoção do respeito, da dignidade e da proteção à vida das mulheres. Aberta ao público, a iniciativa deve reunir lideranças, apoiadores e moradores da cidade, fortalecendo o debate e incentivando o engajamento coletivo no enfrentamento à

violência.

