Pico do Urubu recebe melhorias

A Prefeitura de Mogi das Cruzes fez nesta sexta-feira (16/09) a entrega de melhorias no Pico do Urubu. Ao longo das últimas semanas, o local, que é um dos principais pontos turísticos e cartões postais da cidade, recebeu reparos e manutenções, com o intuito de melhorar as condições do espaço, oferecendo mais segurança e conforto aos visitantes e frequentadores.

As melhorias foram executadas numa parceria entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (SMIU), Secretaria de Cultura, Secretaria do Verde e Meio Ambiente e Coordenadoria de Turismo, com apoio da empresa Petrom, que doou materiais para as intervenções.

As equipes da SMIU ficaram responsáveis por reparos e reforço na fixação das madeiras do mirante, além de pintura dos corrimões e demais estruturas do local. Já a Cultura cuidou da grafitagem de uma das paredes, revitalizando e modernizando a estética do local.

O Pico do Urubu tem altitude de 1.160 metros acima do nível do mar e proporciona uma vista privilegiada, em 360 graus, da cidade. Em 2019, ele foi equipado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes com um mirante, a partir de um projeto feito em parceria com o Clube de Vôo Livre de Mogi das Cruzes.

O projeto da obra foi elaborado em total equilíbrio ambiental com a Serra do Itapeti, tendo como objetivo respeitar e valorizar um dos principais patrimônios naturais de Mogi das Cruzes. A obra incluiu a construção de um deck e de um espaço de atendimento ao turista, a fim de ajudar no trabalho e credenciamento de pilotos, principalmente de voos duplos. Por conta de legislação ambiental, não há banheiro.

O local recebe turistas e eventos de vôo livre ao longo de todo o ano.