Pets também podem ter câncer de mama

Outubro é o mês da campanha de prevenção ao câncer de mama. Mas você sabia que cães e gatos também podem sofrer com câncer? Essa doença, temida pelos seres humanos, é caracterizada pela proliferação de células anormais em determinada parte do corpo do pet e, de acordo com a médica veterinária Jéssica Torquato, especializada em oncologia veterinária na Clínica MasterClin, o câncer de mama pode atingir todas as raças, desde os sem raça definida até as raças mais puras. “As raças com maiores incidências estatisticamente são os Yorkshire, Cocker Spaniel, Pastor Alemão, Poodle, Daschund, Boxer e, claro, os sem raça definida, os SRD”, explica a médica. Já nos felinos, a raça siamês é a que é mais acometida pela doença.

Jéssica conta que as cadelas acima de cinco anos e as gatas com mais de um ano, não castradas ou castradas tardiamente, são as que estão mais susceptíveis ao câncer. Mas a médica adianta: machos também podem ter a doença. “Alguns cães machos com neoplasias, que alteram os níveis hormonais, podem desenvolver o câncer de mama”, explica.

O câncer em animais assume diferentes formas e níveis de agressividade. Jéssica conta que de 60 a 80% dos tumores diagonisticados são malignos, sendo os carcinomas e sarcomas os tipos mais comuns. O tratamento dependerá da avaliação oncológica junto a avaliação clínica, além do resultado do histopatológico, imunoistoquimica ou citologia e exames. “Entre os tratamentos podemos citar a remoção cirúrgica, quimioterapia, eletroquimioterapia e radioterapia, sendo que cada modalidade dependerá de avaliação e indicação”, reforça a especialista. Assim como nos humanos, o diagnóstico precoce permite condutas que aumentam a expectativa de vida.

Sintomas

As neoplasias mamárias diagnosticadas precocemente são nódulos pequenos que normalmente não causam alterações clínicas significativas. Por outro lado, as neoplasias avançadas, causam dor, perda de apetite, ulcerações, inchaços e secreções em alguns mamilos. Podem se apresentar de forma única ou múltiplos nódulos na cadeia mamária. “Sempre procure um médico veterinário para atendimento, pois a avaliação clínica mamária é muito importante. Além disso, é imprescindível a realização de exames complementares para definição do estágio do tumor e a possibilidade de metástase”, diz a doutora



Prevenção

Alguns tutores não percebem ou quando percebem nódulos em seus animais, já estão em estado avançado. “Uma dica super importante é frequentemente brincar com seu pet, dando muito carinho de forma que este momento também possa servir para palparem e notarem qualquer alteração, sendo em mama ou não”, sugere Jéssica. A castração também é fundamental para evitar o câncer de mama, de útero e ovários. “Evite administrar injeções anticio em seu pet. Isso aumenta muito as probabilidades deles terem câncer de mama”.