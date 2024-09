Péricles e Luan Santana lotam arena no Itaquá Music Fest

Público compareceu em peso para prestigiar shows do sertanejo e do pagodeiro

As apresentações dos cantores Péricles e Luan Santana levaram uma multidão ao delírio no domingo (8), no Itaquá Music Fest, realizado em comemoração aos 464 anos de Itaquaquecetuba. Os shows da terceira noite do festival superaram todas as expectativas dos organizadores. O público de 45 mil pessoas também conheceu o campeão da etapa de Itaquá da Liga Nacional de Rodeio. Com assinatura da MP Produções, a festa retorna na sexta (13), com Wesley Safadão e Pedro Sampaio. Já no sábado (14), a programação traz DJ Maju Santana, Xand Avião e a dupla Jorge e Mateus.

Péricles, o primeiro a se apresentar nesse domingo, transformou a arena no Jardim Adriane numa grande roda de samba. Não faltaram, na apresentação, sucessos dos tempos do Exaltasamba, como “Dança do Bole-Bole”, e hits da carreira solo, a exemplo de “Até que Durou”.

Com duas horas de duração, o show abarcou, ainda, homenagens a Gonzaguinha, com “O que é, o que é?”, “Clareou”, de Diogo Nogueira, e “Deixa a vida me levar”, de Zeca Pagodinho.

Na sequência, Luan Santana subiu ao palco do Itaquá Music Fest. Com direito a um espetáculo cenográfico e luzes pirotécnicas, o início do show já mostrou a que veio o jovem sertanejo. O artista entoou, de cara, sucessos como “Deus é Muito Bom” e “Morena”. No set list também não faltaram os sucessos “Abalo Emocional” e “Te Esperando”, levando o público a atravessar a madrugada de segunda-feira (9). A apresentação chegou ao fim só perto das 2h.

Ainda há ingressos disponíveis para a venda no site: www.itaquamusicfest.com.br.

O evento acontece em estrutura na Estrada Governador Mário Covas Júnior, Jardim Adriane (acesso próximo ao número 1.355), ao lado do Itaquá Park Shopping.

Balanço

De sexta-feira (6), quando o Itaquá Music Fest teve início, até ontem, foram seis os shows e um público estimado em 120 mil pessoas.

O prefeito de Itaquaquecetuba, Delegado Eduardo Boigues (PL), que, pelo terceiro ano consecutivo trouxe o festival para a cidade, comemorou o sucesso do primeiro fim de semana do evento, que teve troca solidária de alimentos por ingressos:

“Ver nossa cidade reunindo 120 mil pessoas em três dias de festa é motivo de orgulho. Mais do que prestigiar shows de artistas renomados, nossa população e visitantes participaram ativamente das comemorações do aniversário de Itaquá. Este festival prova que é possível trazer para cá eventos como este, sem custos para o município, sendo tudo custeado pela iniciativa privada”.

Outro momento alto da noite foi a comemoração do aniversário de 464 anos de fundação de Itaquá. No palco, assistidos pela Casa da Criança embalaram o “Parabéns a Você”, enquanto jogaram bolas gigantes e coloridas para a plateia.

Montaria

O Itaquá Music Fest abrigou, também, a final da etapa classificatória da cidade da Liga Nacional de Rodeio. Tiago Lucas, de Amparo (SP), foi o campeão e conquistou a vaga para a final do circuito, em Barretos (SP), em 2025.

A arena se transformou numa imensa roda de samba