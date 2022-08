Pequenos no Vasques terá as bandas das escolas de Taiaçupeba e da Vila Industrial nesta quarta

O Theatro Vasques recebe nesta quarta-feira (31), às 20 horas, mais um concerto da série “Os Pequenos no Vasques”. Participam desta edição, as escolas municipais Profº Adolfo Martini e Profª Cecília de Souza Lima Vianna, com apresentação dos alunos, que participam durante o ano letivo de aulas de música, por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Sinfônica Mogi, que beneficiam 11 mil alunos, de 15 escolas municipais da cidade.

O concerto desta quarta-feira será formado por dois momentos: a apresentação dos alunos iniciantes, que fazem a sua primeira grande estreia pública, e estudantes que já estão em um nível mais avançado de aprendizado.

“Ficamos muito felizes quando nossos jovens têm a oportunidade de mostrar o que estão aprendendo em sala de aula. É um orgulho para eles, para nós que estamos no dia a dia acompanhando a evolução do seu aprendizado e para os familiares que ficam surpresos com o talento musical de seus filhos”, diz diretor artístico da Sinfônica, maestro Lelis Gerson.

O projeto de música na E.M. Profº Adolfo Martini é realizada pelos monitores Thiago Bernardes, Ana Beatriz Palanca, Lucinelson S. Cavalcante. e na E.M. Profª Cecília de Souza Lima Vianna pelos monitores Matheus Martins, Leandro Tomazzini, Elisson Gomes e Juliane Siqueira. Ambos têm a coordenação musical de Clayton Viana.

O reportório da noite começa com The First Note , A New Note ,Heading Down, The Long Haul, Touch Down, Reafina The Notes, First Flight, Elements Quiz, Rolling Along, Rhythm Rap, The Half Counts , Hot Cross Buns e Go tell Aunt. Na segunda parte, traz os clássicos Happ, Five Note Concerto, Frenz, Air of Nobility, Creature Feature, Star Wars, Firework, Amiguinhos e Piratas of the Caribbean.

A entrada é gratuita.