Pegada Chic conquista o público com presentes personalizados e embalagens ecológicas

Marca online de Mogi se destaca pela criatividade, sustentabilidade e agilidade

Há 12 anos no mercado, a Pegada Chic Brindes e Presentes Personalizados é uma marca mogiana que, mesmo sem loja física, tem conquistado um público fiel em Mogi das Cruzes e outras regiões. À frente da empresa está Mônica Lemes Padovani, que fundou o negócio com o propósito de oferecer presentes criativos, afetivos e sustentáveis. “A ideia sempre foi encantar e surpreender com algo personalizado, feito especialmente para cada cliente”, afirma a empreendedora.

Entre os itens mais vendidos, as canecas se destacam como verdadeiro carro-chefe da marca. “As canecas são uma paixão nacional, e temos mais de dez versões diferentes para atender todos os estilos e ocasiões”, conta Mônica. Além delas, a Pegada Chic também produz uma variedade de brindes personalizados, pensados para marcar momentos importantes com exclusividade e bom gosto.

Um dos diferenciais mais valorizados pelos clientes é a preocupação ambiental da marca. Todas as embalagens são feitas com materiais ecológicos, como madeira de reflorestamento, sacolas kraft e sacos de TNT. A própria identidade visual da empresa, incluindo a logo inserida nos pacotes, é cuidadosamente aplicada de forma sustentável. “Cada detalhe é pensado com responsabilidade ambiental. Esse cuidado faz parte da nossa essência e é algo que os clientes reconhecem e valorizam”, destaca a proprietária.

Outro ponto forte da Pegada Chic é o cumprimento rigoroso dos prazos de entrega. Mesmo trabalhando exclusivamente de forma online, Mônica organiza toda a produção com agilidade e eficiência, garantindo que os pedidos cheguem sempre no tempo combinado.

Atualmente, os produtos da marca podem ser encomendados pelas redes sociais ou pelo WhatsApp. A comunicação direta com o cliente permite um atendimento personalizado e humanizado, fortalecendo ainda mais o vínculo entre a marca e o consumidor.

Para conhecer o trabalho da Pegada Chic Brindes e Presentes Personalizados, basta acessar as redes sociais ou entrar em contato pelo WhatsApp.

DESTAQUE

Telefone: : (11) 2610-3646.

Instagram: @pegadachic

O objetivo da loja é oferecer presentes únicos e criativos