Pedro Ishi é eleito vice-presidente do Condemat+ para 2026



Prefeito de Suzano integrará a nova diretoria do consórcio



O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, foi eleito vice-presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) para o exercício de 2026. A definição ocorreu na sexta-feira (12), durante assembleia realizada em Mogi das Cruzes, que também escolheu o prefeito de Arujá, Luís Camargo, como novo presidente do consórcio regional. Ele sucede Eduardo Boigues, prefeito de Itaquaquecetuba, que encerra seu mandato à frente da entidade.

Pedro Ishi assume a vice-presidência no lugar da prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, e passa a integrar a diretoria responsável por conduzir as ações estratégicas do Condemat+ a partir de janeiro de 2026. O consórcio tem papel fundamental na articulação de políticas públicas integradas entre os municípios do Alto Tietê e região.

Ao agradecer a confiança dos demais prefeitos, Pedro Ishi destacou a importância do Condemat+ como instrumento de cooperação regional e fortalecimento das políticas públicas. “É uma honra assumir essa responsabilidade ao lado de um grande parceiro como o prefeito Luís Camargo. O Condemat+ é uma das principais ferramentas de integração do Alto Tietê, e vamos seguir trabalhando com união, seriedade e compromisso para avançar em áreas essenciais, como saúde, mobilidade, meio ambiente, educação e segurança”, afirmou.

O consórcio é composto por 14 municípios: Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Igaratá, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Branca, Santa Isabel, Salesópolis e Suzano. A entidade atua na construção de soluções conjuntas, no fomento ao desenvolvimento sustentável e na representação institucional da região junto aos governos estadual e federal.

Pedro Ishi também reforçou o compromisso de Suzano com o fortalecimento do regionalismo e da atuação integrada entre as cidades. “Vamos seguir firmes para garantir que nossa região seja cada vez mais protagonista, com políticas públicas integradas e projetos que reflitam os anseios da nossa população. Agradeço ao prefeito Eduardo Boigues pelo trabalho realizado e parabenizo o prefeito Luís Camargo pela eleição. Seguiremos juntos, conectados em prol do Alto Tietê”, concluiu.

Para 2026, A diretoria do Condemat+ também contará com Saulo Souza, prefeito de Poá, como tesoureiro, e com Rodolfo Marcondes, de Salesópolis, que assumirá como segundo tesoureiro. A secretaria será ocupada por Priscila Gambale, de Ferraz de Vasconcelos, e o conselho fiscal terá como presidente o prefeito de Santa Isabel, Carlos Chinchila.

Créditos: Paulo Pavione/Secop Suzano

Prefeito de Suzano, Pedro Ishi foi eleito vice-presidente do Condemat+ e integrará a nova diretoria do consórcio regional a partir de janeiro de 2026.

